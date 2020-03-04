Türk Kaplanı teröristlerin korkulu rüyası olacak! İşte Türkiye'nin gururu yerli ve milli silahlarımız

Kurt, tankın bu özellikleriyle bugünün asimetrik savaş ortamında birçok ülkenin dikkatini çektiğini ifade ederek, şöyle konuştu: "Ana muharebe tankının konuşlandırılması, operasyonel maliyeti çok fazla. Karşınızda ona denk bir güç yoksa fazla oluyor. Kaplan, vurucu gücü, zırh koruması, hareket ve harekat imkanı yüksek ama operasyon maliyeti görece düşük bir ürün. Dolayısıyla çok fazla dikkati çekiyor. ABD'nin 1970'lerde başlatıp, 1980'lerde ortaya çıkartıp, 1990'larda test ettiği böyle bir konsept de var. Sonradan vazgeçilmişti, 4-5 yıldır tekrar ciddi anlamda gündemde. Uzak Doğu'da enteresan şekilde çok fazla gündemde."