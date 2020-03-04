Türk Kaplanı teröristlerin korkulu rüyası olacak! İşte Türkiye'nin gururu yerli ve milli silahlarımız
Savunma Sanayii'nde milliliğe önem veren Türkiye, yerli silahlarına bir yenisini daha ekledi. Endonezya'nın ihtiyaçları için Türkiye'de tasarlanan ve geliştirilen Kaplan MT (Harimau) orta ağırlık sınıfı tankın seri üretimi başlıyor. Tank için yeni ihracat olanaklarına yönelik görüşmeler de sürdürülüyor. İşte Türkiye'nin yerli ve milli silahları…
FNSS Üst Yöneticisi Nail Kurt, AA muhabirine, Endonezya'nın savunma sanayisindeki devlet kuruluşu PT Pindad firması ile Endonezya Kara Kuvvetleri için geliştirdikleri Kaplan tankı projesine ilişkin bilgi verdi. Geçen yılın son günü itibarıyla 18 aracın seri üretiminin nihai sözleşmeye bağlandığını bildiren Kurt, Kaplan tankının seri üretiminin başladığını söyledi. Kurt, bir prototipin yıl sonuna doğru teslim edileceğini, kalan siparişin de büyük ölçüde 2021'de teslimatlarıyla tamamlanacağını belirtti.
Kurt, "Endonezya'dan beklentimiz, projenin tüm hızıyla devam etmesi. Bütçe çalışmaları kapsamında bu yıl içinde ve önümüzdeki yıl ilave siparişlerin alınmasını bekliyoruz." dedi. Kaplan tankının çok kullanışlı bir ürün olduğuna işaret eden Kurt, çalışmalar sonunda ortaya zırhlı birliklerin kullanabileceği, gerektiğinde piyadeyle birlikte rahatlıkla hareket edilebilen, ana muharebe tankından daha hafif ve maliyet etkin ama vuruş gücü neredeyse ana muharebe tankına eş değer bir ürün ortaya çıktığını dile getirdi.
Kurt, tankın bu özellikleriyle bugünün asimetrik savaş ortamında birçok ülkenin dikkatini çektiğini ifade ederek, şöyle konuştu: "Ana muharebe tankının konuşlandırılması, operasyonel maliyeti çok fazla. Karşınızda ona denk bir güç yoksa fazla oluyor. Kaplan, vurucu gücü, zırh koruması, hareket ve harekat imkanı yüksek ama operasyon maliyeti görece düşük bir ürün. Dolayısıyla çok fazla dikkati çekiyor. ABD'nin 1970'lerde başlatıp, 1980'lerde ortaya çıkartıp, 1990'larda test ettiği böyle bir konsept de var. Sonradan vazgeçilmişti, 4-5 yıldır tekrar ciddi anlamda gündemde. Uzak Doğu'da enteresan şekilde çok fazla gündemde."
"Endonezya'da böyle bir ihtiyaç ortaya çıktığında ve bunu hükümetler arası bir şemsiye anlaşma altında oradaki ortak firmayla geliştirmeyi kabul ettiğimizde tüm bu verileri dikkate aldık. Bunun sadece Endonezya'ya yönelik değil, zamanı geldiğinde hem Türkiye'ye hem dost ve müttefik ülkelerin ihtiyaçlarına cevap verebilecek bir ürün olabileceğini düşündük."