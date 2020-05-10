MHP Lideri Devlet Bahçeli, ülkemizi ve ekonomimizi hedef alanlara Twitter üzerinden yanıt verdi. Türkiye'nin Corona'ya karşı yüksek bir mücadele verdiğine değindi. Şunları söyledi: "Türkiye bir felaketin kuşatmasını yarmak için adeta çırpınıyor. Milli dayanışma hayranlık uyandırıyor. CHP ise ekonomik tetikçilere, demokrasi düşmanlarına, küresel tefecilere, vatansız fesat yuvalarına kucak açıp gel gel yapıyor. Türkiye geleceğin büyük ve güçlü ülkesidir. Yeni bir dünyanın kapılarını açacak anahtarlardan birisi de Türkiye Cumhuriyeti'nin elindedir.
CUMHUR İTTİFAKI
Türksüz dünya öksüz, Türksüz medeniyet ölümdür. Cumhur İttifakı her zorluğa, her zorbalığa inançla karşı çıkacak, karşı duracaktır. Ülkemizi kurulan masalardan uzak tutmayı hedefleyenler, iştahlı şekilde vahşet menülerine almak için sıradadır. Hiç kimse çöküşü heves etmesin, çünkü kursaklarında kalacaktır."
AŞAMAYACAĞIMIZ BADİRE YOKTUR
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albay rak, MHP lideri Devlet Bahçeli'ye ekonomiye ilişkin verdiği destek mesajlarından ötürü teşekkür etti. Bakan Albayrak,"Tüm gayreti ile Büyük ve Güçlü Türkiye idealini sahiplenen, siyasette gayesi millet olan sizlerin ekonomideki mücadelemize verdiği destek bizler için tarifsizdir. Bu destek ile aşamayacağımız badire yoktur" ifadelerini kullandı.
CUMHUR İTTİFAKI
Türksüz dünya öksüz, Türksüz medeniyet ölümdür. Cumhur İttifakı her zorluğa, her zorbalığa inançla karşı çıkacak, karşı duracaktır. Ülkemizi kurulan masalardan uzak tutmayı hedefleyenler, iştahlı şekilde vahşet menülerine almak için sıradadır. Hiç kimse çöküşü heves etmesin, çünkü kursaklarında kalacaktır."
AŞAMAYACAĞIMIZ BADİRE YOKTUR
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albay rak, MHP lideri Devlet Bahçeli'ye ekonomiye ilişkin verdiği destek mesajlarından ötürü teşekkür etti. Bakan Albayrak,"Tüm gayreti ile Büyük ve Güçlü Türkiye idealini sahiplenen, siyasette gayesi millet olan sizlerin ekonomideki mücadelemize verdiği destek bizler için tarifsizdir. Bu destek ile aşamayacağımız badire yoktur" ifadelerini kullandı.