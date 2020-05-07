



MERKEZ Bankası'nın brüt ya da net rezerv hedefi yok. Türkiye'nin rezervleri fazlası ile yeter seviyede.

HAZİNE'NİN 2020'de çevirmesi gereken borç sadece 4.7 milyar dolar kaldı.

BANKALAR ve özel sektör borçlarının tamamına yakınını rahatlıkla çeviriyor.

