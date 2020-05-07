Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, telekonferans aracılığıyla bir araya geldiği uluslararası yatırımcılara, salgını kontrol altına alan Türkiye'nin yasakları gevşeterek normalleşme sürecine girdiğini söyledi, "Türkiye'nin rezervleri fazlasıyla yeter. İkinci yarıda toparlanma bekliyoruz. Türkiye Batı'nın güveneceği tek ortak" mesajını verdi. Citigroup ve Societe Generale'in düzenlediği konferans yaklaşık 1 saat sürdü. Albayrak, şu açıklamaları yaptı:
CORONAVIRÜS salgını kontrol altına alındı, veriler de bunu gösteriyor. Bu yüzden yasakları kontrollü olarak gevşetmeye başlıyoruz.
EN kötü senaryoda ekonomik aktivite ikinci yarıda normale dönecek. Yılın ikinci yarısında toparlanma bekliyorum.
SWAP görüşmeleri devam ediyor. Birden fazla anlaşma olabilir.
MERKEZ Bankası'nın brüt ya da net rezerv hedefi yok. Türkiye'nin rezervleri fazlası ile yeter seviyede.
HAZİNE'NİN 2020'de çevirmesi gereken borç sadece 4.7 milyar dolar kaldı.
BANKALAR ve özel sektör borçlarının tamamına yakınını rahatlıkla çeviriyor.
ENFLASYON konusunda bu yıl baskı beklemiyorum. Ek teşvik paketlerine tabii ki ihtiyaç duyulabilir.
TÜRKİYE kriz zamanlarında bile serbest piyasa ilkesinden vazgeçmedi. Kesinlikle serbest piyasadan vazgeçmeyiz, sermaye kontrolü yok, olmayacak.
MERKEZ bankamız serbest kur rejimine bağlıdır, kur seviyeleri bir politika aracı olarak kullanılmakta. Merkez Bankası'nın nominal ya da reel kur hedefi yoktur. Finansal istikrar risk oluşturabilecek durumlarda merkez bankası elindeki enstürmanlarla gerekli reaksiyonu göstermeye devam edecek.
HAZAL ATEŞ