



RAHATSIZLAR ÇÜNKÜ...

Aslında bu ülkenin kaynaklarını ceplerine doldurmaya alışmış kitlenin rahatsız olduğu konular belli.

1) Türkiye Londra'daki SWAP piyasasını kuruttu. Bu onları çok rahatsız etti. Çünkü böylece istedikleri gibi yurt dışına TL ya da döviz çıkaramıyor, kurla oynayamıyorlar.

2) Merkez Bankası faizleri indirmeye devam ediyor. 'Piyasa beklentisi' diye ortaya attıkları rakamların üzerindeki indirimler faizden ya da kurdan para kazanmaya alışmış çevreleri çıldırtıyor.

3) Türkiye'nin IMF ile bir kredi anlaşması yapmamasından da rahatsızlar. TV'lerden, gazete köşelerinden her gün 'olsun' diye yırtınıyorlar.

4) BDDK'nın "aktif rasyosu" kararından da çok rahatsızlar. Çünkü üzerine oturdukları 800 milyar lirayı ekonomiye kazandırmak, vatandaşa kredi vermek zorunda kalacaklar.

5) Türkiye'nin ve hükümetin salgın ile mücadelede, hem sağlıkta hem altyapıda hem de ekonomide başarılı bir süreç götürmesinden de rahatsızlar.

