Sokakta maske takmak zorunlu mu? Zorunlu maske takılması gereken yerler?

MASKE TAKMAK NERELERDE ZORUNLU?

Maske takmak 11 Mayıs itibari ile açılan yerlerde gerekecek. Maske takmanın zorunlu olduğu yerler arasında marketler, pazarlar, sağlık kuruluşları, toplu olarak çalışılan iş yerleri yer alıyor.

Ayrıca il ve ilçelerde meydanlarda sokak ve caddelerde; vatandaşların sosyal mesafeyi gözetmeden toplu olarak yürümelerine veya bulunmalarına izin verilmiyor, yan yana yürüyen vatandaşların ise yine sosyal mesafeyi gözeterek yürümeleri gerekiyor.

Ayrıca kısıtlanan illere giriş yapanlar, giriş amacını gösteren belgeler ile 72 saat sonrasına kadar teslim ilinden ayrılarak ilk çıkış iline dönebilecektir. Bu şekilde giriş/çıkışı sınırlandırılan illere giren ticari araç sürücüleri seyahatleri süresince, değişim sürelerine uyarak maske takmak, temas gerektirdiği durumlarda sosyal mesafeye uymak zorundadırlar.