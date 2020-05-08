Sokakta maske takmak zorunlu mu? Zorunlu maske takılması gereken yerler vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başlandı. Koronavirüs hastalığından uzak durmak için maske ve el hijyenine dikkat etmek gerekiyor. Uzmanlar, maske kullanımının büyük önem taşıdığına dikkat çekiyor. Peki, sokaklarda maske takmak zorunlu mu?
SOKAKTA MASKE TAKMAK ZORUNLU MU?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son yaptığı açıklamada "Virüsten uzak durmanın yolu, maske ve sosyal mesafedir. Ev dışında mutlaka maske takın ve sosyal mesafeyi koruyun. Kimin virüs taşıdığını bilemezsiniz. Tedbiri elden bırakmayın" ifadelerini kullandı. Dolayısı ile sokakta maske takılması virüsten korunmak için önem taşıyor.
MASKE TAKMAK NERELERDE ZORUNLU?
Maske takmak 11 Mayıs itibari ile açılan yerlerde gerekecek. Maske takmanın zorunlu olduğu yerler arasında marketler, pazarlar, sağlık kuruluşları, toplu olarak çalışılan iş yerleri yer alıyor.
Ayrıca il ve ilçelerde meydanlarda sokak ve caddelerde; vatandaşların sosyal mesafeyi gözetmeden toplu olarak yürümelerine veya bulunmalarına izin verilmiyor, yan yana yürüyen vatandaşların ise yine sosyal mesafeyi gözeterek yürümeleri gerekiyor.
Ayrıca kısıtlanan illere giriş yapanlar, giriş amacını gösteren belgeler ile 72 saat sonrasına kadar teslim ilinden ayrılarak ilk çıkış iline dönebilecektir. Bu şekilde giriş/çıkışı sınırlandırılan illere giren ticari araç sürücüleri seyahatleri süresince, değişim sürelerine uyarak maske takmak, temas gerektirdiği durumlarda sosyal mesafeye uymak zorundadırlar.
MASKE SATIŞINDA TAVAN FİYAT
Ticaret Bakanlığı, cerrahi maskelerin perakende satış noktalarında en fazla 1 liraya satılabileceğini duyurdu.
Bakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından salgınla mücadelede normalleşme takviminin açıklandığı, 4 Mayıs 2020 tarihli Kabine Toplantısı sonrası alınan kararlar çerçevesinde cerrahi maskelerin perakende satış noktalarında satışı mümkün hale gelmiştir.
Bu çerçevede marketler, eczaneler, tıbbi cihaz satışı yapan medikal firmalar ve elektronik ticaret platformu üzerinden cerrahi maskelerin satışı yapılabilecektir. Hedefimiz en yaygın ağ ile vatandaşlarımızın en hızlı ve kolay bir şekilde cerrahi maskeleri temin etmesini sağlamaktır.
Cerrahi maskeler, adedi KDV dâhil en fazla 1 (bir) Türk Lirası olacak şekilde tüketicilerimize satışa sunulacaktır. Bu fiyatın üzerindeki satışlar "fahiş fiyat" olarak değerlendirilecektir.
Bu kapsamda, 8 Mayıs 2020 tarihi itibarıyla ilk etapta, salgının en yoğun görüldüğü İstanbul'da, akabinde büyükşehirlerden başlamak üzere hızlı bir şekilde diğer illerdeki marketlerde de cerrahi maskelerin satışı yapılabilecektir.