Kur manipülasyonu yapan odaklar böyle engellenecek! O işlemlere yasak geliyor

Londra merkezli bazı finansal kuruluşlarının ellerinde para olmadan talep oluşturup döviz manipülasyonu yaptığını belirten bir bankacılık sektörü yetkilisi, "Londra kaynaklı bu bankalara Türk bankaları ile döviz işlemi yapma yasağı getirilecek. Böylece, kur manipülasyonu yapamayacaklar." dedi.

Londra merkezli bazı finansal kuruluşların kur manipülasyonuna ilişkin AA muhabirine açıklamada bulunan bir bankacılık sektörü yetkilisi, bu seferki atağın swap ile ilgili olmadığını söyledi.