10 bin ve 5 bin TL 6 ay geri ödemesiz 0.49 faizli kredi başvuru sonuçları! Temel ihtiyaç desteği sonucu öğren!

ZİRAAT BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ

Türkiye'nin en fazla kullanılan bankalarının başında gelen Ziraat Bankası müşterilerine kapılarını hafta içi 09.00'da açıyor. 12.30-13.30 saatleri arasında öğle tatili yapan banka çalışanları bu saat aralıklarında (1 saat) işlem almıyor. Öğle tatili sonrası Ziraat Bankası 13.30-17.00 arası vatandaşlara hizmet vermeye devam ediyor.

VAKIFBANK ÇALIŞMA SAATLERİ

Ülkemizde toplam 943 şube ve 4 bin 235 ATM ile vatandaşların bankacılık işlemlerini gerçekleştiren Vakıfbank kapılarını müşterilerine hafta içi saat 09.00 da açıyor. 12.30-13.30 arası öğle tatili nedeniyle hizmet veremeyen Vakıfbank öğle tatili sonrası 13.30'dan 17.00'a kadar şubelerinden vatandaşlara hizmet veriyor.

HALKBANK ÇALIŞMA SAATLERİ

Şube sayısına göre Türkiye'nin en büyük 3. bankası konumunda olan Halkbank 984 şubesiyle bankacılık faaliyetlerini yürütmektedir. Hafta içi sabah saat 09.00'da kapılarını müşterilerine açan Halkbank, 12.30-13.30 saatleri arasında öğle tatili molası dolayısıyla hizmet vermemektedir. Öğle tatili sonrası Halkbank 17.00 saatine kadar müşterilerine şubelerinden hizmet vermeye devam ediyor.