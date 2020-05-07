10 bin ve 5 bin TL 6 ay geri ödemesiz 0.49 faizli kredi başvuru sonuçları! Temel ihtiyaç desteği sonucu öğren!

10 bin ve 5 bin TL Temel ihtiyaç desteği kredisine kısa süre içinde rekor düzeyde başvuru olurken, krediye başvuru yapan vatandaşlar, kredi başvuru sonucunun açıklanmasını bekliyor. Kredi sonuçları açıklanmaya başladı ve paralar hesaplara yatıyor. "Bireysel İhtiyaç Desteği Kredisi" adı verilen uygulamada, temel ihtiyaçlarını uygun şartlarda finanse edebilmeleri amacıyla bireysel segment müşterileri, 10 bin liraya kadar, 6 ayı ödemesiz dönemli, 36 aya kadar vadeli, aylık eşit taksitli kredi kullanabilecek. Kredinin onaylanmasının ardından şubeye gitmeden mobil, internet bankacılığı ve çağrı merkezi kanallarından kredi kullanılarak hesaba yatırılıyor. Detaylar takvim.com.tr'de yer alacak.
SONUÇLAR NASIL AÇIKLANACAK?
10 bin TL temel ihtiyaç kredisi sonuçları, vatandaşlara kısa mesaj yolu ile iletilecek. Öte yandan internet bankacılığı olanlar, mobil uygulamadan da başvuru sürecini takip edebilir.
SONUÇLAR NE ZAMAN?
Kredi başvurularının başlamasının ardından yüz binlerce kişi, kamu bankalarına müracaat etti ve 10 bin TL 'ye kadar verilen krediden faydalanmak istedi. Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank kredi sonuçları açıklanmaya devam ediyor.
NASIL ÖDENECEK?
"Bireysel İhtiyaç Desteği Kredisi" adı verilen uygulamada, temel ihtiyaçlarını uygun şartlarda finanse edebilmeleri amacıyla bireysel segment müşterileri, 10 bin liraya kadar, 6 ayı ödemesiz dönemli, 36 aya kadar vadeli, aylık eşit taksitli kredi kullanabilecek.
Müşterilere, Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaleti ile bu krediden faydalanma imkanı da sunulacak. "Bireysel İhtiyaç Desteği Kredisi", bankalar tarafından ortak kriterlerle değerlendirilecek.
BAŞVURULAR NEREDEN YAPILACAK?
Alınan sağlık tedbirleri kapsamında kredi başvurularının öncelikli olarak; bankaların mobil uygulamaları veya internet şubeleri aracılığıyla yapılması gerekiyor.
ATM'DEN ÇEKİLEBİLECEK
Bankalarca başvuru kanallarının açılması ve taleplerin toplanması sonrasında kredi kullandırılması uygun olarak değerlendirilen müşterilerin hesaplarına kredi tutarları aktarılacak olup müşteriler kredi tutarını ATM'lerden çekebilecek.
ŞUBEYE GİTMEDEN PARA HESAPTA
Kredinin onaylanmasının ardından şubeye gitmeden mobil, internet bankacılığı ve çağrı merkezi kanallarından kredi kullanılarak hesaba yatırılıyor.
ÖRNEK ÖDEME TABLOSU
|
Kredi Tutarı (TL)
|
Toplam Vade
|
Ödemesiz Dönem
|
Taksit Tutarı (TL)
|
10.000
|
36 ay
|
6 ay
|
376
|
7.500
|
36 ay
|
6 ay
|
282
|
5.000
|
36 ay
|
6 ay
|
188
ÖDEME NASIL OLACAK?
10.000 TL kredi ödemesi nasıl olacak? İlk 6 ay geri ödeme yok. Sonrasında 30 ay boyunca 376 lira ödenecek.
7.500 TL kredi ödemesi nasıl olacak? İlk 6 ay geri ödeme yok. Sonrasında 30 ay boyunca 282 lira ödenecek.
5.000 TL kredi ödemesi nasıl olacak? İlk 6 ay geri ödeme yok. Sonrasında 30 ay boyunca 188 lira ödenecek.
VAKIFBANK SMS İLE BAŞVURU
Vakıfbank tarafındna yapılan açıklamada, Temel İhtiyaç Desteği başvurusunun kısa mesaj yolu ile yapılabileceğine yer verildi. İşte başvuru şekli:
"Aralarında birer boşluk bırakarak DESTEK TCKN ve HANEGELİRI yazıp 5724'e sms gönderebilirsiniz.
Örnek Sms Metni:
DESTEK 11111111111 3000"
ZİRAAT BANKASI BAŞVURU
Ziraat Bankası tarafından yapılan açıklamada , Temel İhtiyaç Desteği başvurusunun aşağıdaki internet adresi üzerinden yapılacağına yer verildi:
https://www.ziraatbank.com.tr/tr/bireysel/basvurular/bireysel-kredi-basvurulari/ihtiyac-destek-kredisi?ch=1
Linki kopyalayın ve yeni sekmede açın.
HALKBANK
Halkbank tarafından yapılan açıklamada, Temel İhtiyaç Desteği başvurusu ile ilgili şu ifadelere yer verildi:
"Başvurularınızı; Halkbank İnternet Şubemize giriş yaparak ya da web sayfamız üzerinden yapabilirsiniz."
https://www.halkbank.com.tr/21546-bireysel_ihtiyac_destegi_kredisi
Linki kopyalayın ve yeni sekmede açın.
KİMLER YARARLANAMAYACAK?
Açık takip kaydı bulunan, açık karşılıksız çeki olan, açık protestolu senedi bulunanlar hanehalkı/eşlerden biri kredi kullanmışsa diğeri kullanmayacak. Hazine destekli Kredi Garanti Fonu kefaletli kredi eşit taksitlerle ödenecek.
YÜZDE 85'İNE HAZİNE GARANTİSİ
Bankalar taleplerin toplanması sonrasında, kredi kullandırılması uygun olarak değerlendirilenlerin hesaplarına kredi tutarlarını aktaracak. Müşteriler böylece krediyi ATM'den de çekebilecek. Vatandaşa kullandırılan bu kredilerin dönmemesi durumunda yüzde 85'ini Fon ödeyecek. Bankalar talepleri topladıktan sonra uygun olarak değerlendirilenleri hızlı bir şekilde hesaplara yatırılacak.
ZİRAAT BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ
Türkiye'nin en fazla kullanılan bankalarının başında gelen Ziraat Bankası müşterilerine kapılarını hafta içi 09.00'da açıyor. 12.30-13.30 saatleri arasında öğle tatili yapan banka çalışanları bu saat aralıklarında (1 saat) işlem almıyor. Öğle tatili sonrası Ziraat Bankası 13.30-17.00 arası vatandaşlara hizmet vermeye devam ediyor.
VAKIFBANK ÇALIŞMA SAATLERİ
Ülkemizde toplam 943 şube ve 4 bin 235 ATM ile vatandaşların bankacılık işlemlerini gerçekleştiren Vakıfbank kapılarını müşterilerine hafta içi saat 09.00 da açıyor. 12.30-13.30 arası öğle tatili nedeniyle hizmet veremeyen Vakıfbank öğle tatili sonrası 13.30'dan 17.00'a kadar şubelerinden vatandaşlara hizmet veriyor.
HALKBANK ÇALIŞMA SAATLERİ
Şube sayısına göre Türkiye'nin en büyük 3. bankası konumunda olan Halkbank 984 şubesiyle bankacılık faaliyetlerini yürütmektedir. Hafta içi sabah saat 09.00'da kapılarını müşterilerine açan Halkbank, 12.30-13.30 saatleri arasında öğle tatili molası dolayısıyla hizmet vermemektedir. Öğle tatili sonrası Halkbank 17.00 saatine kadar müşterilerine şubelerinden hizmet vermeye devam ediyor.