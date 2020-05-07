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    • Ekonomi
    • 07.05.2020 19:46
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    • 07.05.2020 19:47
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    Borsada en çok değer kazanan hisseler hangileri? İşte

    'da BIST 100 endeksi, 7 Mayıs tarihini yüzde 0,18 değer kaybıyla 98.398,81 puandan tamamladı. Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları da belli oldu.

    Borsada en çok değer kazanan hisseler

    'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

    (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
    Alkim Kimya 11,99 10,90 10,05
    Bizim Mağazaları 12,95 11,78 9,93
    Şok Marketler 11,13 10,32 7,85
    Kardemir (D) 2,60 2,48 4,84
    Sasa Polyester 9,38 8,97 4,57
    Yataş 6,71 6,46 3,87
    Aksa Enerji 4,08 3,94 3,55
    Türk Traktör 55,80 54,00 3,33
    Bursa Çimento 3,81 3,69 3,25
    Gözde Girişim 3,85 3,73 3,22
    Tat Gıda 7,46 7,24 3,04
    MLP Sağlık 15,81 15,35 3,00
    Şekerbank 1,05 1,02 2,94
    Doğan Holding 1,95 1,90 2,63
    Gübre Fabrikaları 16,05 15,65 2,56
    Kartonsan 446,00 435,00 2,53
    Ülker Bisküvi 22,78 22,24 2,43
    Zorlu Enerji 1,30 1,27 2,36
    Enka İnşaat 6,16 6,02 2,33
    Coca Cola İçecek 37,80 36,96 2,27

    Haberler Ekonomi Borsada en çok değer kazanan hisseler hangileri? İşte 7 Mayıs BIST 100 en çok değer kazanan hisseler
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