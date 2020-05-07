GARANTİ BBVA BAYRAM KREDİSİ

Geçtiğimiz yıllarda hem ihtiyaç kredisi hem de KOBİ kredisi kapsamında oldukça avantajlı kampanyalar oluşturmuştu Garanti BBVA. Henüz 2020 bayram kredisi kampanyası sunmamış olsa da sitemiz üzerinden Garanti BBVA ihtiyaç kredisi sorgulaması yaparak faiz oranlarını inceleyebilir ve başvuruda bulunabilirsiniz.