Vakıfbank, İş Bankası, Ziraat Bankası, Halkbank ve Finansbank kredi faiz oranları araştırılıyor. 2020 Bayram Kredisi ürünleri; düşük faiz oranları, indirimli dosya masrafları ve küçük taksit tutarları ile en cazip ihtiyaç kredisi fırsatlarını sunuyorlar. Haberimizde bayram kredisi veren bankaların kampanyalarını karşılaştırabilir, en düşük faizi tespit edebilirsiniz.
BAYRAM KREDİSİ VEREN BANKALAR HANGİLERİ?
ZİRAAT BANKASI BAYRAM KREDİSİ
Ziraat Bankası 2020 için bayram kredisi kampanyası oluşturmamış olsa da her daim avantajlı faiz oranları sunuyor.
GARANTİ BBVA BAYRAM KREDİSİ
Geçtiğimiz yıllarda hem ihtiyaç kredisi hem de KOBİ kredisi kapsamında oldukça avantajlı kampanyalar oluşturmuştu Garanti BBVA. Henüz 2020 bayram kredisi kampanyası sunmamış olsa da sitemiz üzerinden Garanti BBVA ihtiyaç kredisi sorgulaması yaparak faiz oranlarını inceleyebilir ve başvuruda bulunabilirsiniz.
VAKIFBANK BAYRAM KREDİSİ
VakıfBank faiz oranları ve kredi seçenekleri için sitemizden kredi hesaplaması yapabilirsiniz. Kamu bankası olan VakıfBank her zaman sunduğu avantajlı faiz oranları ile öne çıkıyor. Geri ödemesi kolay, düşük faiz oranlı ihtiyaç kredisi çekmek için VakıfBank kredilerini inceleyebilirsiniz.
QNB FİNANSBANK BAYRAM KREDİSİ
QNB Finansbank'ın yapmış olduğu açıklamalara göre; 36 ay vadeli 10.000 TL ihtiyaç kredisi çekmek isterseniz düşük faiz oranına bağlı olarak taksit tutarı 336.05 TL olacaktır. Banka tahsis ücreti 50 TL iken, yıllık maliyet oranıysa yüzde 13.9900'dir. 36 ay sonundaysa ödeyeceğiniz toplam ödeme tutarı 12.147.80 TL'dir.
HALKBANK BAYRAM KREDİSİ
Halkbank bayram kredisi ürünü sunmasa da ihtiyaç kredisi için her zaman avantajlı faiz oranları sunuyor. Düşük faiz oranlı, kolay ödemeli ihtiyaç kredisi kullanmak için Halkbank ürünlerini inceleyebilirsiniz.