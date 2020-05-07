Çeyrek ve gram altın ne kadar oldu sorusu altın yatırımı olan vatandaşların gündemindeki yerini aldı. İstanbul'da, bugün kapanışta çeyrek altın 635,00 lira, Cumhuriyet altını 2.600,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,10 yükselişle 391,60 liradan işlem gördü. Peki, çeyrek ve gram altın kaç TL oldu? İşte piyasalarda güncel durum...
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
İstanbul serbest piyasada alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|ÇARŞAMBA
|PERŞEMBE
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|391,00
|391,20
|391,40
|391,60
|Cumhuriyet Ata Lira
|2.577,00
|2.598,00
|2.579,00
|2.600,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|356,00
|360,00
|356,50
|360,50
|Lira(Tam) Ziynet
|2.518,00
|2.538,00
|2.521,00
|2.541,00
|Yarım Ziynet
|1.259,00
|1.269,00
|1.260,00
|1.270,00
|Çeyrek Ziynet
|630,00
|635,00
|630,00
|635,00
SERBEST PİYASADA ALTIN
İstanbul serbest piyasada 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,10 artışla 391,60 liradan tamamladı.
İstanbul'da, bugün kapanışta çeyrek altın 635,00 lira, Cumhuriyet altını 2.600,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,10 yükselişle 391,60 liradan işlem gördü.
ALTININ KİLOGRAMI 392 BİN LİRAYA YÜKSELDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 392 bin liraya yükseldi.
Altın piyasasında, en düşük 391 bin lira, en yüksek 395 bin 400 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,17 artışla 392 bin liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 676 milyon 94 bin 142,45 lira, işlem miktarı ise 1.749,36 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 679 milyon 895 bin 397,23 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, İş Bankası, Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi şeklinde sıralandı.
PETROL VE ALTIN FİYATLARI YÜKSELDİ
Suudi Arabistan, tüm bölgelere yönelik Haziran teslimi hampetrol satış fiyatlarını, Mayıs'ta belirlenen düzeylerin üzerine çıkarınca, küresel emtia piyasalarında petrol fiyatları da yükselirken, altın fiyatları da yeniden 1,700 dolar sınırına dayandı.
Bu ayın başında başlayan üretim kısıntılarının, piyasalarda istikrar sağlamaya yönelik etkileri henüz ortaya çıkmadığı için, hampetrol fiyatlarında karmaşa yaşanmaya devam ediyor.
Rusya Enerji Bakan Yardımcısı Pavel Sorokin, petrol piyasalarında bir toparlanmanın başladığına ilişkin net belirtiler olduğunu söyledi. Sorokin Çarşamba günü yaptığı açıklamada, ülkesinin üretim kısıntıları konusundaki hedeflerine kısa sürede ulaşacağını vurguladı.
Sorokin, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinin oluşturduğu OPEC+ grubunun üretim kısıntısı anlaşmasını bozmanın hiç kimse için yarar getirmeyeceği uyarısı da yaptı.
Gelişmelere bağlı olarak küresel piyasalarda Brent petrolün Temmuz teslimi varil fiyatı yüzde 6.22 artışla 31.58 dolara, Batı Teksas hafif petrolün Haziran teslimi varil fiyatı da yüzde 8.88 artışla 26.11 dolara yükseldi.
Spot piyasada da, küresel düzeyde gösterge olarak bilinen Brent hampetrolün varil fiyatı yüzde 2.88 artışla 30.71 dolara, Batı Teksas hafif hampetrolünün varil fiyatı da yüzde 5.45 artışla 26.87 dolara yükseldi.
Küresel emtia piyasalarında;
- gümüş, yüzde 1.71 artışla 15.12 dolar,
- altın, yüzde 0.74 artışla 1,698.17 dolar,
- bakır, yüzde 0.82 artışla 5,218.50 dolar,
- platin, yüzde 0.84 artışla 760.73 dolar,
- paladyum yüzde 2.60 artışla 1,848.16 dolar düzeyindeydi.
İç piyasada ise, gram altın 393 liraya, çeyrek altın 644 liraya, Cumhuriyet altını da 2,567 liraya yükseldi.