Çeyrek ve gram altın ne kadar oldu sorusu altın yatırımı olan vatandaşların gündemindeki yerini aldı. İstanbul'da, bugün kapanışta çeyrek altın 635,00 lira, Cumhuriyet altını 2.600,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,10 yükselişle 391,60 liradan işlem gördü. Peki, çeyrek ve gram altın kaç TL oldu? İşte piyasalarda güncel durum...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

İstanbul serbest piyasada alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle: