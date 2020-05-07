Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 3 kamu bankası tarafından geliri 5 bin lira altında olan vatandaşlar için Temel İhtiyaç Desteği'ni devreye aldıklarını açıklamasının ardından başvurular tüm hızıyla devam ediyor. Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'ta hem internet üzerinde hem de şubelerde yoğunluk yaşanıyor. 6 ay ödemesiz kredi almak isteyen vatandaşlar ise şartları merak ediyor. Kredinin en önemli özelliği 6 ay ödemesiz ve toplam vadenin 36 aya kadar çıkıyor olması. Maksimum limiti 10 bin lira olan kredinin maliyeti de oldukça düşük ve ödemeler sabit taksitli. Kredi için üç kamu bankasından birine başvurmak yeterli. Peki Temel İhtiyaç Desteği nedir? Temel İhtiyaç Desteği kimlere verilecek? 10 bin liralık kredi nasıl çekilecek? Başvuru şartları neler? Temel İhtiyaç Desteği geri ödemesi nasıl olacak?