ÖNCE İÇ PİYASAYA SONRA AVRUPA'YA

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, ÇED raporunda otomobilin ürün gamının belirlenmesi için yapılan çalışmadan da bahsedildi. Bu kapsamda Türkiye'de iki binin üzerinde örneklemle otomobil satın alma davranışı üzerine bir araştırma yapıldı. Araştırmaya göre Türkiye pazarında C segmentinde bir Spor Amaçlı Taşıt'a (SUV) olan talebin yüksek olduğu görüldü. Pazar tahminleri de, gelecek yedi sekiz yıl içinde sedan pazarının yüzde 1-2, SUV'ların ise yüzde 8'in üzerinde büyüyeceğini işaret ettiği için ilk ürünün C segmentinde SUV olmasına karar verildiği vurgulandı. İlk ürün olan C-SUV'nin öncelikle iç pazara sunulması, bundan iki sene sonra da elektrikli araçların yoğun olarak tercih edildiği Avrupa pazarlarıyla ihracata başlanması hedefleniyor.