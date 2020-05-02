Benzin ve motorin litre fiyatları ne kadar? Akaryakıt fiyatlarında değişim! İstanbul, Ankara ve İzmir...

Bir aylık sürece bakıldığında akaryakıt fiyatlarında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından alınan bilgiye göre benzinin litre fiyatına Cuma günü gece yarısından geçerli olmak üzere 16 kuruş zam yapıldı. Yaşanan bu gelişmeyle birlikte "Benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu?" sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Milyonlarca araç sahibi İzmir, İstanbul ve Ankara akaryakıt fiyatı kaç TL sorusuna yanıt arıyor. İşte güncel akaryakıt fiyatları..

BENZİN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Benzinin litresi İstanbul'da 5,03 liradan 5,19 liraya, İzmir'de 5,20 liradan 5,36 liraya yükselecek. Ankara'da ortalama 5,17 liradan satılan benzinin litre fiyatı 5,33 lira olacak.