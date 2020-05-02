Benzin ve motorin litre fiyatları ne kadar? Akaryakıt fiyatlarında değişim! İstanbul, Ankara ve İzmir...

Bir aylık sürece bakıldığında akaryakıt fiyatlarında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından alınan bilgiye göre benzinin litre fiyatına Cuma günü gece yarısından geçerli olmak üzere 16 kuruş zam yapıldı. Yaşanan bu gelişmeyle birlikte "Benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu?" sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Milyonlarca araç sahibi İzmir, İstanbul ve Ankara akaryakıt fiyatı kaç TL sorusuna yanıt arıyor. İşte güncel akaryakıt fiyatları..
BENZİN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
Benzinin litresi İstanbul'da 5,03 liradan 5,19 liraya, İzmir'de 5,20 liradan 5,36 liraya yükselecek. Ankara'da ortalama 5,17 liradan satılan benzinin litre fiyatı 5,33 lira olacak.
MOTORİN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
Son olarak Ankara'da ortalama 5,27 liradan satılan motorinin litre fiyatı 4,86 lira oldu. Motorinin litresi İstanbul'da 5,19 liradan 4,78 liraya, İzmir'de 5,30 liradan 4,89 liraya indi.
AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.
Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.
PETROL YÜKSELİYOR, ALTIN DÜŞTÜ
Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinin günde toplam 9.7 milyon varillik 1 Mayıs'ta başlayacak üretim kısıntısına saatler kala petrol fiyatları yükseldi.
Dünya Altın Konseyi'nin (WGC) son raporunda, Covid-19 pandemisine karşın, talebinde yüzde 1.0 artış gerçekleştiğinin ortaya koyulmasına karşılık, küresel piyasalarda artan risk iştahına bağlı olarak altın fiyatlarının yönü aşağıya döndü.
Gelişmelerin etkisiyle Brent petrolün varil fiyatı yüzde 9.25 artışla 26.69 dolara, ABD Batı Teksas hafif petrolün varil fiyatı da yüzde 10.17 artışla, uzun süredir ilk kez 20 doları aşarak 21.34 dolara yükseldi.
Küresel emtia piyasalarında;
- gümüş, yüzde 1.39 düşüşle 15.09 dolar,
- altın, yüzde 0.62 düşüşle 1,702.30 dolar,
- bakır, yüzde 0.72 artışla 5,246.00 dolar,
- platin, yüzde 0.53 düşüşle 776.07 dolar,
- paladyum yüzde 0.80 artışla 1,970.05 dolar düzeyindeydi.
İç piyasada ise gram altın 382 liraya, çeyrek altın 627 liraya, Cumhuriyet altını da 2,508 liraya düştü.