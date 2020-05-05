Başkan Erdoğan Kabine sonrası normalleşme takvimini açıkladı: İşte yeni dönem

Erdoğan, Kabine toplantısının ardından çarpıcı mesajlar verdi:65 yaş üzeri ile 20 yaş altı vatandaşlarımızadır. 65 yaş üstü gruba ilk etapta sokağa çıkma sınırlandırması günlerinin birinde ve dört saat süreyle yürüme measfesiyle tahditli olarak dışarı çıkabilme imkanı getiriyoruz.

uygulamayı da 10 Mayıs Pazar günü saat 11,00 - 15,00 saatleri arasında gerçekleştiriyoruz. 20 yaş altı için de bu esnemeyi iki grup halinde uygulayacağız. 0,14 yaş grubu hafta içinde 13 Mayıs çarşamba günü, yine 11-15 saatleri arasında yürüme mesafesiyle dışarı çıkarılabilecek. 15-20 yaş ise, 15 Mayıs cuma günü yine aynı şartlar ve saatlerde dışarı çıkabilecektir.haftalarda da aynı uygulamayı devam ettireceğiz. Dolayısıyla bu hafta sonu da sokağa çıkma sınırlaması uygulamamızı sürdürüyoruz.Aydın, Erzurum, Hatay, Malatya, Mersin ve Muğla"ya giriş çıkış yasağını kaldırıyoruz.Ankara, İzmir 'deki ticari taksiler için tek çift plaka uygulamasını 5 Mayıs itibariyle sona erdiriyoruz.kuaför, güzellik salonu gibi işletmeler 11 Mayıs'ta faaliyete geçebilecek. Alışveriş merkezleri 11 Mayıs'tan itibaren hizmet vermeye başlayabilecek.terhis işlemleri 31 Mayıs'ta başlayacak. Celp işlemleri 5 Haziran'da bedelli askerlik işlemleri ise 20 Haziran'da başlayacak.kadar piyasada satışına izin vermediğimiz cerrahi maske ve bez maske satışına halkımızın kolayca ulaşabileceği yerlerde izin vermeyi planlıyoruz. Bir üst fiyat belirleyeceğiz.

CHP'nin yaptığı darbe imalarına sert tepki gösteren Erdoğan,dedi.