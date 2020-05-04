Hemen ifade etmekte fayda var; emeklilikte belirli bir yaşın tamamlanması şartı doğum tarihine göre şekillendiği için doğum tarihini özellikle gün, ay ve yıl olarak emeklilik hesabında kullanmamız gerekiyor.

İlk kez sigortalı olunan tarih sigortalı olunan süreyi ve hangi şartlara tabi olunduğunu belirlemesi açısından önemli bir tarih. Prim ödeme gün sayısı ise emekli maaşını belirleyen çok önemli bir unsur. Dolayısıyla bu 3 tarih emeklilikte çok şeyi belirliyor.

İLK KEZ SİGORTALI OLUNAN TARİH ÖNEMLİ

Emeklilik için gerekli 3 koşulun kimler için nasıl uygulanacağı konusu ise farklılık gösteriyor. Emeklilik şartlarında 4-a'lılar yani eski adıyla SSK'lılar için çok önemli iki tarih söz konusu: 8 Eylül 1999 ve 30 Nisan 2008.