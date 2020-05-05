



SGK girişim 01.05.1993. Askerlik terhis 1992. Toplam prim günüm 5470. Eksik günleri tavandan ödeyebilir miyim? Bir de son 3.5 yıl maaş için neden çok önemli? Ferhat NOYİN

İşe giriş tarihinize göre emeklilik şartlarınız 25 yıl, 54 yaş ve 5675 gün oluyor. Ancak 7 aylık bir askerlik borçlanması yaparak yaş şartını 53'e çekebilirsiniz. Eksik gününüz 205. Bunu ne kadar tavandan öderseniz ödeyin, emekli maaşınızı yükseltmeyecektir. Çünkü tüm kazançlarınıza bakılıyor. O yüzden fazladan para harcamanıza gerek yok. Son 3.5 yılın maaş için hiçbir önemi yok. Tüm kazançlarınıza bakılarak hesaplama yapılıyor. Son 3.5 yıl, hangi kurumdan emekli olacağınızı belirliyor, bu yüzden önemli.