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    • Ekonomi
    • 05.05.2020 10:56
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    • 05.05.2020 10:56
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    kargo uçuşlarına başlıyor!

    Uluslararası standartlarda ve son teknoloji kullanılarak tamamlandığı belirtilen bakım onarım işlemlerinin ardından Havalimanı'na 1 Mayıs Cuma günü itibariyle kargo uçaklarının iniş ve kalkışlarına açıldığı öğrenildi.

    Sabiha Gökçen o uçuşlara başlıyor!

    Koronavirüs önlemleri kapsamında İstanbul Havalimanından gerçekleştirilen yurtiçi, yurtdışı ve kargo uçuşlarının 28 Mart 2020 itibariyle geçici olarak durdurulmasıyla mevcut pistte bakım ve onarım faaliyetleri hızlandırılmıştı.

    Sabiha Gökçen Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A. Ş. (HEAŞ)den alınan bilgiye göre, pist bakım işlemleri 25 gün içerisinde tamamlandı.

    Uluslararası standartlarda ve son teknoloji kullanılarak tamamlandığı belirtilen bakım onarım işlemlerinin ardından Sabiha Gökçen Havalimanı'na 1 Mayıs Cuma günü itibariyle kargo uçaklarının iniş ve kalkışlarına açıldığı öğrenildi.

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