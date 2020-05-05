Asgari ücret desteği başvuru şartları nedir, kimler alabilir?

Asgari ücret desteği hakkında araştırmalar yoğun bir şekilde gerçekleştiriliyor. Asgari ücret desteği 2020 ne kadar? Asgari ücret desteği kimler alabilir? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Asgari ücret desteğiyle ilgili müjdeli haberi Başkan Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz hafta duyurmuştu.
ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ NEDİR VE KİMLERE VERİLECEK?
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'na eklenen geçici maddeyle, 2020 yılında istihdamı desteklemek için iş gücü maliyetlerini azaltmak üzere; 2020'nin tamamında sektör ayrımı yapılmaksızın finansmanı İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacak şekilde, işverenlere, ödeyecekleri sigorta priminden mahsup edilerek günlük 2,50 lira, aylık 75 lira asgari ücret desteği sağlanacak.
Prime esas günlük kazanç tutarı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu hükümleri uyarınca toplu iş sözleşmesine tabi özel sektör işverenlerine ait işyerleri için 256 lira olarak esas alınıyor.
ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ NEDİR?
Asgari ücret desteği ilk olarak 2016 yılında yapılan değişiklikle 5510 sayılı Kanuna eklenen geçici madde ile yürürlüğe giren ve sonrasında 2017, 2018, 2019 yıllarında çıkarılan kanun maddeleri ile 5510 sayılı kanuna eklenen geçici maddeler ile uygulama devam ettirilmiştir.
ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ NE KADAR?
Asgari ücrette yapılan yeni artışla birlikte özellikle işverenleri yakından ilgilendiren asgari ücret destek rakamları şu şekilde oldu:
"2019 yılında 500 ve üzeri sigortalı çalıştıran iş yerleri için 101 TL, 500'ün altında sigortalı çalıştıran iş yerleri için ise 150 TL olan asgari ücret desteği uygulanmıştır. 2020 için alt mevzuat çalışmaları devam etmektedir."