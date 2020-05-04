Vakıfbank 10 bin ve 5 bin TL Temel ihtiyaç desteği kredisi sorgulama ekranı

VAKIFBANK ESNAF KREDİSİ ŞARTLARI NELERDİR?

Vakıfbank Esnaflara özel olarak, 36 aya varan vadeler ve uygun faiz oranları ile 20.000 TL den 50.000 TL'ye kadar kredi kullanma avantajı sunuyor. Ayrıca Vakıfbank'tan Esnaflara özel 3 farklı geri ödeme seçeneği de bulunmaktadır. Bunlar;

Sabit taksitli ödeme planı

Değişken taksitli ödeme planı,

Taksit ertelemeli ödeme planı,

Seçeneklerle ödeyebiliyor.

Vakıfbank esnaf destek kredi kampanyasından kredi kullanılabilmesi için ayrıca Businesscard ve Kredili Bankomat ürünü alması ve bankanın kredi haricinde müşterisi olma zorunluluğu da bulunmaktadır.