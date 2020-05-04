Vakıfbank 10 bin ve 5 bin TL Temel ihtiyaç desteği kredisi sorgulama ekranı

Vakıfbank çok uygun faizle kredi imkanı sağlamıştı. Bu bağlamda kredilere vatandaşlar yoğun bir ilgi gösterdi. Vakıfbank 10 bin TL'ye kadar kredi desteği sunacağını açıklamıştı. 0.49 faizli ihtiyaç kredisine başvurular geçtiğimiz ay başlamıştı.Vakıfbank temel ihtiyaç desteği sonucu ne zaman açıklanacak? Bankaya giderek öğrenebilirsiniz. Vakıfbank şubeleri sabah 09.00'da açılıyor.
VAKIFBANK SMS İLE BAŞVURU
Vakıfbank tarafındna yapılan açıklamada, Temel İhtiyaç Desteği başvurusunun kısa mesaj yolu ile yapılabileceğine yer verildi. İşte başvuru şekli:
"Aralarında birer boşluk bırakarak DESTEK TCKN ve HANEGELİRI yazıp 5724'e sms gönderebilirsiniz.
Örnek Sms Metni:
DESTEK 11111111111 3000"
SONUÇLAR NASIL AÇIKLANACAK?
Vakıfbank 5 bin ve 10 bin TL temel ihtiyaç kredisi sonuçları, vatandaşlara kısa mesaj yolu ile iletilecek. Öte yandan internet bankacılığı olanlar, mobil uygulamadan da başvuru sürecini takip edebilir.
SONUÇLAR NE ZAMAN?
Kredi başvurularının başlamasının ardından yüz binlerce kişi, kamu bankalarına müracaat etti ve 10 bin TL 'ye kadar verilen krediden faydalanmak istedi.
NASIL ÖDENECEK?
"Bireysel İhtiyaç Desteği Kredisi" adı verilen uygulamada, temel ihtiyaçlarını uygun şartlarda finanse edebilmeleri amacıyla bireysel segment müşterileri, 10 bin liraya kadar, 6 ayı ödemesiz dönemli, 36 aya kadar vadeli, aylık eşit taksitli kredi kullanabilecek.
ŞUBEYE GİTMEDEN PARA HESAPTA
Kredinin onaylanmasının ardından şubeye gitmeden mobil, internet bankacılığı ve çağrı merkezi kanallarından kredi kullanılarak hesaba yatırılıyor.
ÖRNEK ÖDEME TABLOSU
|
Kredi Tutarı (TL)
|
Toplam Vade
|
Ödemesiz Dönem
|
Taksit Tutarı (TL)
|
10.000
|
36 ay
|
6 ay
|
376
|
7.500
|
36 ay
|
6 ay
|
282
|
5.000
|
36 ay
|
6 ay
|
188
ÖDEME NASIL OLACAK?
10.000 TL kredi ödemesi nasıl olacak? İlk 6 ay geri ödeme yok. Sonrasında 30 ay boyunca 376 lira ödenecek.
7.500 TL kredi ödemesi nasıl olacak? İlk 6 ay geri ödeme yok. Sonrasında 30 ay boyunca 282 lira ödenecek.
5.000 TL kredi ödemesi nasıl olacak? İlk 6 ay geri ödeme yok. Sonrasında 30 ay boyunca 188 lira ödenecek.
VAKIFBANK ESNAF KREDİSİ ŞARTLARI NELERDİR?
Vakıfbank Esnaflara özel olarak, 36 aya varan vadeler ve uygun faiz oranları ile 20.000 TL den 50.000 TL'ye kadar kredi kullanma avantajı sunuyor. Ayrıca Vakıfbank'tan Esnaflara özel 3 farklı geri ödeme seçeneği de bulunmaktadır. Bunlar;
Sabit taksitli ödeme planı
Değişken taksitli ödeme planı,
Taksit ertelemeli ödeme planı,
Seçeneklerle ödeyebiliyor.
Vakıfbank esnaf destek kredi kampanyasından kredi kullanılabilmesi için ayrıca Businesscard ve Kredili Bankomat ürünü alması ve bankanın kredi haricinde müşterisi olma zorunluluğu da bulunmaktadır.
VAKIFBANK MESAİ SAATLERİ 2020
Vakıfbank şubeleri sabah 09.00'da açılıyor. Bankada mesai akşam saat 17.00'da sona eriyor.
Vakıfbank; hafta sonları, resmi tatil günlerinde ve dini bayramlarda hizmet vermemektedir.