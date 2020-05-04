Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 05.05.2020 10:15
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 02.06.2020 13:56
    ABONE OL

    Vakıfbank 10 bin ve 5 bin TL Temel ihtiyaç desteği kredisi sorgulama ekranı

    Vakıfbank 10 bin ve 5 bin TL Temel ihtiyaç desteği kredisine kısa süre içinde rekor düzeyde başvuru olurken, krediye başvuru yapan vatandaşlar, kredi başvuru sonucunun ne zaman belli olacağını, kredinin ne zaman hesaba yatacağını araştırmaya başladı.

    Vakıfbank temel ihtiyaç desteği SMS sonucu

    Vakıfbank çok uygun faizle kredi imkanı sağlamıştı. Bu bağlamda kredilere vatandaşlar yoğun bir ilgi gösterdi. Vakıfbank 10 bin TL'ye kadar kredi desteği sunacağını açıklamıştı. 0.49 faizli ihtiyaç kredisine başvurular geçtiğimiz ay başlamıştı.Vakıfbank temel ihtiyaç desteği sonucu ne zaman açıklanacak? Bankaya giderek öğrenebilirsiniz. Vakıfbank şubeleri sabah 09.00'da açılıyor.

    VAKIFBANK SMS İLE BAŞVURU

    Vakıfbank tarafındna yapılan açıklamada, Temel İhtiyaç Desteği başvurusunun kısa mesaj yolu ile yapılabileceğine yer verildi. İşte başvuru şekli:

    "Aralarında birer boşluk bırakarak DESTEK TCKN ve HANEGELİRI yazıp 5724'e sms gönderebilirsiniz.

    Örnek Sms Metni:

    DESTEK 11111111111 3000"

    SONUÇLAR NASIL AÇIKLANACAK?

    Vakıfbank 5 bin ve 10 bin TL temel ihtiyaç kredisi sonuçları, vatandaşlara kısa mesaj yolu ile iletilecek. Öte yandan internet bankacılığı olanlar, mobil uygulamadan da başvuru sürecini takip edebilir.

    SONUÇLAR NE ZAMAN?

    Kredi başvurularının başlamasının ardından yüz binlerce kişi, kamu bankalarına müracaat etti ve 10 bin TL 'ye kadar verilen krediden faydalanmak istedi.

    NASIL ÖDENECEK?

    "Bireysel İhtiyaç Desteği Kredisi" adı verilen uygulamada, temel ihtiyaçlarını uygun şartlarda finanse edebilmeleri amacıyla bireysel segment müşterileri, 10 bin liraya kadar, 6 ayı ödemesiz dönemli, 36 aya kadar vadeli, aylık eşit taksitli kredi kullanabilecek.

    ŞUBEYE GİTMEDEN PARA HESAPTA

    Kredinin onaylanmasının ardından şubeye gitmeden mobil, internet bankacılığı ve çağrı merkezi kanallarından kredi kullanılarak hesaba yatırılıyor.

    ÖRNEK ÖDEME TABLOSU

    Kredi Tutarı (TL)

    Toplam Vade

    Ödemesiz Dönem

    Taksit Tutarı (TL)
    (Sonraki 30 ay boyunca)

    10.000

    36 ay

    6 ay

    376

    7.500

    36 ay

    6 ay

    282

    5.000

    36 ay

    6 ay

    188

    ÖDEME NASIL OLACAK?

    10.000 TL kredi ödemesi nasıl olacak? İlk 6 ay geri ödeme yok. Sonrasında 30 ay boyunca 376 lira ödenecek.

    7.500 TL kredi ödemesi nasıl olacak? İlk 6 ay geri ödeme yok. Sonrasında 30 ay boyunca 282 lira ödenecek.

    5.000 TL kredi ödemesi nasıl olacak? İlk 6 ay geri ödeme yok. Sonrasında 30 ay boyunca 188 lira ödenecek.

    VAKIFBANK ESNAF KREDİSİ ŞARTLARI NELERDİR?

    Vakıfbank Esnaflara özel olarak, 36 aya varan vadeler ve uygun faiz oranları ile 20.000 TL den 50.000 TL'ye kadar kredi kullanma avantajı sunuyor. Ayrıca Vakıfbank'tan Esnaflara özel 3 farklı geri ödeme seçeneği de bulunmaktadır. Bunlar;

    Sabit taksitli ödeme planı

    Değişken taksitli ödeme planı,

    Taksit ertelemeli ödeme planı,

    Seçeneklerle ödeyebiliyor.

    Vakıfbank esnaf destek kredi kampanyasından kredi kullanılabilmesi için ayrıca Businesscard ve Kredili Bankomat ürünü alması ve bankanın kredi haricinde müşterisi olma zorunluluğu da bulunmaktadır.

    VAKIFBANK MESAİ SAATLERİ 2020

    Vakıfbank şubeleri sabah 09.00'da açılıyor. Bankada mesai akşam saat 17.00'da sona eriyor.

    Vakıfbank; hafta sonları, resmi tatil günlerinde ve dini bayramlarda hizmet vermemektedir.
    Haberler Ekonomi Vakıfbank 10 bin ve 5 bin TL Temel ihtiyaç desteği kredisi sorgulama ekranı
    Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri