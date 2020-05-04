Halkbank 10 bin ve 5 bin TL Temel ihtiyaç desteği kredisine kısa süre içinde rekor düzeyde başvuru olurken, krediye başvuru yapan vatandaşlar, kredi başvuru sonucunun ne zaman belli olacağını, kredinin ne zaman hesaba yatacağını araştırmaya başladı. 10 bin liraya kadar, 6 ayı ödemesiz dönemli, 36 aya kadar vadeli, aylık eşit taksitli kredi kullanabilecek. Detaylar takvim.com.tr'de yer alacak.