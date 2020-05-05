Global piyasalarda koronavirüsünün etkisinin görülmeye devam ederken piyasalarda da son dakika hareketliliği yaşanıyor. Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 17.30 itibarıyla önceki kapanışın üzerinde 7,07 seviyelerinden işlem görüyor. Peki, dolar/TL ne kadar oldu? 5 Mayıs güncel döviz kurlarında son durum nedir? İşte dolar ve euro alış satış fiyatı...
DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?
ALTININ KİLOGRAMI 386 BİN 300 LİRAYA YÜKSELDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 386 bin 300 liraya yükseldi.
Altın piyasasında, en düşük 383 bin 500 lira, en yüksek 386 bin 600 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,25 artışla 386 bin 300 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 957 milyon 732 bin 120,18 lira, işlem miktarı ise 5.228,45 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 958 milyon 72 bin 8,9 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Demas Kuyumculuk İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret, Goldtrans Hediyelik Eşya Ticaret ve Vakıf Katılım Bankası şeklinde sıralandı.
BRENT PETROL 30 DOLARI AŞTI, ALTIN DÜŞTÜ
Covid-19 pandemisine bağlı ekonomik önlemlerde gevşeme yapılacağı ve piyasalarda aylardır süren belirsizliğin kalkacağı beklentisiyle yükselen Brent hampetrolün varil fiyatı yeniden 30 doları aşarken, artan risk iştahıyla ons altının fiyatı yeniden 1,700 doların altına çekildi.
Küresel düzeyde gösterge sayılan Brent hampetrolün varil fiyatı yüzde 8.29 artışla 30.29 dolara çıkarken, Batı Teksas hafif hampetrolünün varil fiyatı da yüzde 10.20 artışla, uzun süredir ilk kez 25 doları geçerek 25.92 dolara yükseldi.
Küresel emtia piyasalarında;
- gümüş, yüzde 0.72 artışla 14.90 dolar,
- altın, yüzde 0.21 düşüşle 1,698.36 dolar,
- bakır, yüzde 0.45 artışla 5,129.00 dolar,
- platin, yüzde 0.23 düşüşle 767.98 dolar,
- paladyum yüzde 4.28 düşüşle 1,782.18 dolar düzeyindeydi.
İç piyasada ise gram altın 386 liraya, çeyrek altın 633 liraya, Cumhuriyet altını da 2,530 liradan satılıyor.
Piyasaların gösterge hampetrol kontratları, Covid-19 pandemisine bağlı ekonomik önlemlerde gevşeme yapılacağına ilişkin açıklamalarla yükseldi.
Avrupa genelinde ve ABD'nin birçok eyaletinde Covid-19 pandemisine bağlı ölümlerde tepe noktasının görüldüğü ve buna bağlı olarak da ekonomik önlemlerde gevşeme yaşanacağına ilişkin açıklamalar, piyasalarda aylardır süren belirsizliğin kalkacağı beklentisi fiyatlara yansıdı.
ABD'nin petrol üretim merkezi sayılan Teksas'ta petrol piyasası düzenleme komisyonunun bir üyesi, fiyatların yükselmesini desteklemek için yapılması beklenen üretim kısıntısı için üreticilere yetki verilmediğini açıkladı.
Financial Temas gazetesinin haberinde, adını açıklanmasını istemeyen ve konuya yakın olduğu belirtilen düzenleyici kurum Teksas Demiryolu Komisyonu (RRC) üyesinin, petrol fiyatlarında yukarı yönlü hareketin başlamasıyla bir kısıntıya gerek görülmediği için üretici firmalara kısıntı yetkisinin verilmediğini söylediği belirtildi.
Habere göre, RRC'nin bu yöndeki kararı, bazı dev petrol şirketlerinin, birçok üreticinin yüzde 20'yi bulacak üretim kısıntısına uymaya ya da kısıntıya karşılık gelecek miktarda petrol karşılığı ceza ödemeye zorlayacak bu girişime karşı çıkmalarının ardından geldi.
AVRUPA BORSALARI GÜNE YÜKSELİŞLE BAŞLADI
Avrupa borsaları, ülkelerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirlerini kaldırmayı sürdürmesinin etkisiyle güne alıcılı başladı.
Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 1,6 değer kazanarak 334 puanda, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,7 artarak 10.648 puanda seyrediyor.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,7 yükselişle 5.849 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 1,8 primle 6.793 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 2,2 kazançla 4.473 puan ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,9 artışla 17.361 puan oldu.
Avro/dolar paritesi 1,0890, sterlin/dolar paritesi 1,2460 seviyelerinden işlem görüyor.
Analistler, Kovid-19 salgınında vaka sayılarındaki artışın ivme kaybetmesinin ardından ekonomilerin yeniden açılması ve kademeli normale dönüş adımlarının etkisiyle pay piyasalarının pozitif seyrettiğini ifade etti.
Normalleşme adımları kapsamında dün İtalya'nın 2. aşamaya geçmesiyle inşaat, imalat ve toptan ticaret sektörlerinde fabrikalarda çalışan 4 milyonu aşkın kişi işbaşı yaparken, İspanya'da ise 4 aşamalı sürecin "0 seviyesi" olarak adlandırılan ilk adım kapsamında restoran ve küçük işletmelerin yarım randımanlı açılmasına izin verildi.
Dün, Almanya, Belçika ve Polonya'da da Kovid-19 kapsamında alınan tedbirler kademeli olarak gevşetilerek bazı işletmeler müşterilerine yeniden kapılarını açtı.
Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmelerin yatırımcıların odağında yer almayı sürdürdüğünü belirten analistler, bugün Avro Bölgesi'nde mart ayı Üretici Fiyat Endeksi ve ABD'de dış ticaret dengesi ile hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin izleneceğini kaydetti.