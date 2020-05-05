Halkbank, Vakıfbank, Ziraat ihtiyaç destek kredisi sorgulama nasıl yapılır? Ziraat, Vakıfbank, Halkbank ihtiyaç destek kredisi sorgulama işlemi başvuru yapanlar tarafından sorgulanıyor. Bilindiği üzere üç kamu bankası tarafından bireysel müşterilere 10 bin liraya kadar, 6 ayı ödemesiz dönemli, 36 aya kadar vadeli, aylık eşit taksitli kredi uygulaması başlatıldı. Bu kapsamda başvuru işlemlerini tamamlayanlar başvuru sonuçlarını ve kredi ödemelerinin ne zaman hesaplara yatırılacağı hakkında araştırmalarına devam ediyor.

DESTEK KREDİSİ BAŞVURU SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank 36 ay vadeli 6 ay ödemesiz temel ihtiyaç desteği kredi başvuruları sonuçlanmaya başladı. Üç kamu bankası kredi başvuru sonuçlarıyla ilgili başvuru yapan kişilere SMS yoluyla bilgi veriyor. Değerlendirmenin tamamlanmasının ardından başvuruda bulunan kişilere kısa mesaj olarak gönderiliyor. Kredi için başvuru yapanlar için müşteri hizmetlerinden kredi başvurusundaki son durum hakkında bilgi veriliyor.

Aynı zamanda mobil uygulama ya da internet şubesi üzerinden son durumu görüntüleyebiliyorsunuz.

VAKIFBANK KREDİ BAŞVURU SONUCU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

ZİRAAT BANKASI BAŞVURU SONUCU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

HALKBANK BAŞVURU EKRANI SONUCU İÇİN TIKLAYINIZ