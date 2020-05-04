Koronavirüsle mücadelesinde başarılı sonuçlar alan Türkiye'de normalleşme çalışmaları hız kazanırken; berber, kuaför, kafe, restoran ve camilerin açılacağı tarihle ilgili dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Ülkemizde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında spor salonları, kafeler, düğün salonları, kuaför ve berberler gibi bazı işletmelerin faaliyetleri geçici süreliğine durdurulmuştu. Vatandaşlar bu kapsamda faaliyetleri geçici bir süreliğine durdurulan mekan ve işletmelerin ne zaman açılacağı konusunda arama motorlarında araştırmalarını sürdürüyor. Peki, kafeler, kuaför, berber ve düğün salonları ne zaman açılacak? İşte detaylar...
SAĞLIK BAKANI KOCA: 11 MART'TAN BU YANA İLK!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da dün yaptığı açıklamada "11 Mart'tan bu yana, ilk kez iyileşen hasta sayımız, mevcut koronavirüs hasta sayımızı geçti. Tedbirlere uyuldukça, sonuç, çok daha iyi olacak" ifadelerini kullandı.
GÖZLER BAKANLAR KURULU'NDA
Alınan olumlu sonuçlar sonrasında normalleşme süreci için çalışmalar hızlanırken, gözler bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan bbaşkanlığında yapılacak olan Bakanlar Kurulu'na çevrildi.
KÜÇÜK İŞLETMELER NE ZAMAN AÇILACAK?
Kritik Bakanlar Kurulu öncesi aldığı son bilgileri Hürriyet Gazetesi'ndeki köşesinde paylaşan gazeteci Abdulkadir Selvi, "İşte normalleşecek sektörler" başlıklı yazısında normalleşme sürecinde atılacak adımları yazdı.
BERBER VE KAFELER MAYIS'TA, CAMİLER HAZİRAN'DA
Yazısında "Gözünüz aydın" diyen Selvi; berber, kuaför, kafe ve restoranların mayıs ayı içinde açılacağını iddia ederken; camilerin açılacağı tarih ve uçuşların başlayacağı tarih olarak haziran ayını işaret etti.
KAFELER, KUAFÖR, BERBER VE DÜĞÜN SALONLARI NE ZAMAN AÇILACAK?
Kafeler, kuaför, berber ve düğün salonları ne zaman açılacak sorusu henüz yanıt bulmadı. Konuya dair resmi kurumlardan açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde yer alacak.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, normalleşmenin hangi tedbirlerle yapılacağı ile ilgili Bilim Kurulu'ndan birtakım görüşler alındığına işaret ederek, "Bunlar ilgili birimlerde tartışılarak, daha sonra bu kararlar açıklanmış olacak. Özellikle bu ay boyunca birtakım tedbirleri devam ettirerek nasıl bir normalleşme yapılacağı ile ilgili hazırlıklar tamamlanınca açıklamalar ilgililerce yapılmış olur." şeklinde konuştu.
HANGİ MEKANLAR KAPALI?
Genelge ile 16 Mart saat 24.00 itibariyle bazı işletmelerin faaliyetleri durduruldu.
İşte kapalı olan mekanlar:
Tiyatro,
sinema salonları,
gösteri merkezi,
konser salonu,
nişan/düğün salonu,
Çalgılı/müzikli lokanta/kafe,
gazino,
birahane,
taverna,
kahvehane,
kıraathane,
Kafeterya,kır bahçesi,
nargile salonu,
nargile kafe,
internet salonu,
internet kafe,
her türlü oyun salonları,
Her türlü kapalı çocuk oyun alanları (AVM ve lokanta içindekiler dahil),
çay bahçesi,
dernek lokalleri,
lunapark,
Yüzme havuzu,
hamam,
sauna,
kaplıca,
Masaj salonu,
SPA ve spor merkezlerinin faaliyetleri geçici bir süreliğine durduruldu.