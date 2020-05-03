AVM, kafe, tiyatro, berber, kuaför ve kahvehaneler ne zaman açılacak?

KAFELER, SPOR SALONLARI, KUAFÖR, BERBER VE KAHVEHANELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Kafeler, kuaför, berber ve düğün salonları ne zaman açılacak sorusu henüz yanıt bulmadı. Konuya dair resmi kurumlardan açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde yer alacak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, normalleşmenin hangi tedbirlerle yapılacağı ile ilgili Bilim Kurulu'ndan birtakım görüşler alındığına işaret ederek, "Bunlar ilgili birimlerde tartışılarak, daha sonra bu kararlar açıklanmış olacak. Özellikle bu ay boyunca birtakım tedbirleri devam ettirerek nasıl bir normalleşme yapılacağı ile ilgili hazırlıklar tamamlanınca açıklamalar ilgililerce yapılmış olur." şeklinde konuştu.