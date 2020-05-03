AVM, kafe, tiyatro, berber, kuaför ve kahvehaneler ne zaman açılacak?

Korona virüsü hayatı olumsuz etkilerken vaka sayısı da gün geçtikçe düşüyor. İçişleri Bakanlığı tarafından ülkemizde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında spor salonları, kafeler, düğün salonları, kuaför ve berberler gibi bazı işletmelerin faaliyetleri geçici süreliğine durdurulmuştu. Şimdi binlerce iş yeri sahibi düğün salonu, sinema, AVM, kafe, tiyatro, berber ve kuaförler ne zaman açılacak? Sorusuna yanıt bulmaya çalışıyor.
KAFELER, SPOR SALONLARI, KUAFÖR, BERBER VE KAHVEHANELER NE ZAMAN AÇILACAK?
Kafeler, kuaför, berber ve düğün salonları ne zaman açılacak sorusu henüz yanıt bulmadı. Konuya dair resmi kurumlardan açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde yer alacak.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, normalleşmenin hangi tedbirlerle yapılacağı ile ilgili Bilim Kurulu'ndan birtakım görüşler alındığına işaret ederek, "Bunlar ilgili birimlerde tartışılarak, daha sonra bu kararlar açıklanmış olacak. Özellikle bu ay boyunca birtakım tedbirleri devam ettirerek nasıl bir normalleşme yapılacağı ile ilgili hazırlıklar tamamlanınca açıklamalar ilgililerce yapılmış olur." şeklinde konuştu.
KORONAVİRÜS SALGINI SONRASI ADIM ADIM NORMALLEŞME TAKVİMİ
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında yürütülen çalışma kapsamında; bakanlıklar, Diyanet, YÖK gibi kuruluşlardan hem ulusal anlamda hem de yerel anlamda atılacak adımlar ele alınıyor.
Bayram sonrası normalleşmenin, "yüzde 100 normalleşme" olmayacağına dikkat çekiliyor. Aşı ortaya çıkana kadar hayat tamamen normale dönemeyecek, bu nedenle kademeli bir geçiş dönemi söz konusu olacak.