



Namı dünyaya yayılan Yenişehir biberinin ekimlerine "Bismillah" diyerek başlayan üreticilerin bu yıldan umutlu olduklarını söyleyen Ziraat Odası Başkanı ve Eskişehir Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Üyesi Sadi Aktaş, " Bu yıl belirlenen talepler üzerine ilçemize 3 bin civarında tarım işçisi ülkemizin değişik yerlerinden gelmeye başladı. Gelen işçiler bizim ailelerimizle birlikte tarlalarda çalışmaya başladı.2019 yılında biber fiyatları çiftçimize para kazandırmadı. Yine de 2020 yılına umut içerisinde başladık. Tarım ve Orman Bakanımızın ve Cumhurbaşkanımızın "üretime devam" demesiyle çiftçilerimiz geçmiş yıllara göre daha fazla üretme çabası içine girdi" diye konuştu.