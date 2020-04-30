Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, gıda fırsatçılarına, stokçulara karşı çok daha sert adımlar atacaklarını söyledi. Albayrak, video konferansla bağlandığı Dijital Tarım Pazarı (DİTAP) tanıtım toplantısında, uzun süredir gıda fiyatlarındaki oynaklığın önüne geçecek adımlar üzerinde çalıştıklarını, bazı adımların hayata geçirildiğini anlattı. Bu sürecin başında tarladan sofraya uzanan zincirin hakkaniyetli kurulması konseptinin yer aldığını aktaran Albayrak, "Covid-19, bu zincirin güvenliğinin önemini gösterdi" diye konuştu. Çiftçinin yanında olmaya devam ettiklerini belirten Albayrak, "Ekim dönemini kaçırmamak için tedbirleri aldık. Verimliliği artıracak, girdi maliyetini azaltacak adımlar atacağız. Ön finansman ve alım garantisi noktasında gerekli çalışmaları devreye sokacağız" dedi. Albayrak, milletin sofrasına el uzatanlara da imkan vermeyeceklerini vurgulayarak, şöyle konuştu: "Son dönemde bu çalışmalar başladı. Özellikle son birkaç aydır Tarım ile Ticaret bakanlıkları ve bizim bakanlığımızın ekipleriyle önemli süreci başlattık. Fırsatçılara şunu söylüyorum: Covid- 19 süreci, yoğunluk, sokağa çıkma yasakları geçsin, normalleşme süreci başlasın, çok daha sert adımlar atacağız. Böyle bir dönemde fiyatlar ve stoklama noktasında gıda güvenliğini tehlikeye atacak şekilde yine aynı fırsatçılığı yapanlara daha net, sert süreç oluşturacağız."
ÜRETİCİ-TÜKETİCİYİ BULUŞTURACAK
Bakan Albayrak ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın da katıldığı online programla DİTAP'ı tanıtan Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli, şöyle konuştu: "Çiftçi ürününe rahatlıkla pazar bulabilecek, tüketici ve esnaf aradığı standartta ürünü tedarik edebilecek. Arzın taleple buluştuğu, tohumdan çatala zincirin takip edildiği, kaliteli ürüne uygun fiyatla ulaşılan, planlı üretimin yapıldığı bir ortak pazar olacak."
BİR DESTEK DAHA
Bakan Albayrak, "Halkbank, oda ve borsa kayıtlı küçük işletmelerin bir talebini daha yerine getirdi. Yıllık satışı 3 milyon TL ile sınırlı şahıs işletmeleri için finansman modeli devreye alındı. % 7.5 maliyetle, 6 ay ana para ve faiz ödemesiz, 36 ay vadeli destek programı hayırlı olsun" paylaşımı yaptı.
ÜRETİCİ-TÜKETİCİYİ BULUŞTURACAK
Bakan Albayrak ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın da katıldığı online programla DİTAP'ı tanıtan Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli, şöyle konuştu: "Çiftçi ürününe rahatlıkla pazar bulabilecek, tüketici ve esnaf aradığı standartta ürünü tedarik edebilecek. Arzın taleple buluştuğu, tohumdan çatala zincirin takip edildiği, kaliteli ürüne uygun fiyatla ulaşılan, planlı üretimin yapıldığı bir ortak pazar olacak."
BİR DESTEK DAHA
Bakan Albayrak, "Halkbank, oda ve borsa kayıtlı küçük işletmelerin bir talebini daha yerine getirdi. Yıllık satışı 3 milyon TL ile sınırlı şahıs işletmeleri için finansman modeli devreye alındı. % 7.5 maliyetle, 6 ay ana para ve faiz ödemesiz, 36 ay vadeli destek programı hayırlı olsun" paylaşımı yaptı.