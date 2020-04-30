gıda fırsatçılarına,stokçulara karşı çok daha sert adımlaratacaklarını söyledi. Albayrak, videokonferansla bağlandığı(DİTAP)tanıtım toplantısında, uzun süredirgıda fiyatlarındaki oynaklığın önünegeçecek adımlar üzerinde çalıştıklarını,bazı adımların hayata geçirildiğinianlattı. Bu sürecin başında tarladansofraya uzanan zincirin hakkaniyetlikurulması konseptinin yer aldığınıaktaran Albayrak, "Covid-19, bu zinciringüvenliğinin önemini gösterdi" diyekonuştu. Çiftçinin yanında olmayadevam ettiklerini belirten Albayrak,"Ekim dönemini kaçırmamak içintedbirleri aldık. Verimliliği artıracak,girdi maliyetini azaltacak adımlaratacağız. Ön finansman ve alımgarantisi noktasında gerekli çalışmalarıdevreye sokacağız" dedi. Albayrak,vurgulayarak, şöyle konuştu: "Sondönemde bu çalışmalar başladı. Özellikleson birkaç aydır Tarım ile Ticaretbakanlıkları ve bizim bakanlığımızınekipleriyle önemli süreci başlattık.Fırsatçılara şunu söylüyorum: Covid-19 süreci, yoğunluk, sokağa çıkmayasakları geçsin, normalleşme sürecibaşlasın,Böyle bir dönemde fiyatlar vestoklama noktasında gıda güvenliğinitehlikeye atacak şekilde yine aynıfırsatçılığı yapanlara daha net, sert süreçoluşturacağız."

Albayrak

Pakdemirli

ve'ın da katıldığı online programla DİTAP'ı tanıtanşöyle konuştu: "Çiftçi ürününe rahatlıkla pazar bulabilecek, tüketici ve esnaf aradığı standartta ürünü tedarik edebilecek. Arzın taleple buluştuğu, tohumdan çatala zincirin takip edildiği, kaliteli ürüne uygun fiyatla ulaşılan, planlı üretimin yapıldığı bir ortak pazar olacak."Bakan Albayrak,paylaşımı yaptı.