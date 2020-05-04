BURADA SÜTÜN KALİTESİ ÇOK YÜKSEK

55 yıllık bal üreticisi Şahbaz Çay ise arının ürettiği her şeyin sağlığa faydalı olduğuna vurgu yaptı.

Çay, "Talep arttıkça fiyat da artıyor. Bölgemizde çiçek çeşidinin fazla olması nedeniyle bal ve polenin yanı sıra sütün kalitesi de çok yüksek. Toros Dağları'nın eteğinde üretilen bu arı sütleri içerisinde bulunan birbirinden değerli vitamin sayesinde vatandaşlarımız şifa buluyor. Arı sütü hasadımız 45 gün daha devam edecek. Çiçeklerin açma zamanına göre kovanların yerleştirildiği bölgelerde arı sütü üretmeye devam edeceğiz" diye konuştu.