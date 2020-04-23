Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, şeker pancarı üreticisi çiftçilere müjdeli haber verdi. Türkiye Şeker Fabrikaları (Türkşeker), pancar üreticisiyle yürüttüğü sözleşmeli tarım uygulamasını genişletecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Türkşeker, münavebe sistemine (nöbetleşe ekim) göre pancardan sonraki 2 yıl aynı tarlada farklı ürün etmek zorunda olan çiftçilere destek olacak. Başta hububat olmak üzere diğer tarım ürünleri için tohum, gübre ve nakit avans verilecek. Piyasa fiyatının üzerinde alım garantisi de olacak.
500 MİLYON $ TASARRUF
Bakan Albayrak, "Çiftçinin pancardan sonra ekecekleri ürünün tohumunu, gübresini ve nakit avansını Türkşeker ödeyecek. Böylelikle çiftçimizin krediye muhtaç olmadan, herhangi bir borca veya kefile ihtiyaç duymadan üretimini yapmasını sağlayacağız. Sözleşmeli hububat üretimiyle birlikte çiftçiler 3.5 milyar lira kazanç elde edecek, tarımsal ürün ithalatında da 500 milyon dolar tasarrufa gidilecek" ifadelerini kullandı. Pancar çiftçisi pancar ekmediği dönemde yüzde 80 oranında buğday, mısır, arpa ve ayçiçeği ekiyor. İlk etapta bu ürünler proje kapsamına alınırken, sonraki yıllarda ihtiyaca göre diğer ürünler de eklenebilecek. Türkşeker yeni projesiyle 2.5 milyon ton ile Türkiye'nin hububat üretiminin yaklaşık yüzde 10'unu gerçekleştirmeyi planlıyor. Projeyle hububat üretimini artırabilmek için yalnızca pancar ekimi yapılan arazilerde değil, pancar çiftçisine pancar ekimi yapmadığı kuru tarım arazilerinde de destek olunacak. Bu proje kapsamında 4 milyon dekarlık alanda hububat üretimi hedefleniyor.
500 MİLYON $ TASARRUF
Bakan Albayrak, "Çiftçinin pancardan sonra ekecekleri ürünün tohumunu, gübresini ve nakit avansını Türkşeker ödeyecek. Böylelikle çiftçimizin krediye muhtaç olmadan, herhangi bir borca veya kefile ihtiyaç duymadan üretimini yapmasını sağlayacağız. Sözleşmeli hububat üretimiyle birlikte çiftçiler 3.5 milyar lira kazanç elde edecek, tarımsal ürün ithalatında da 500 milyon dolar tasarrufa gidilecek" ifadelerini kullandı. Pancar çiftçisi pancar ekmediği dönemde yüzde 80 oranında buğday, mısır, arpa ve ayçiçeği ekiyor. İlk etapta bu ürünler proje kapsamına alınırken, sonraki yıllarda ihtiyaca göre diğer ürünler de eklenebilecek. Türkşeker yeni projesiyle 2.5 milyon ton ile Türkiye'nin hububat üretiminin yaklaşık yüzde 10'unu gerçekleştirmeyi planlıyor. Projeyle hububat üretimini artırabilmek için yalnızca pancar ekimi yapılan arazilerde değil, pancar çiftçisine pancar ekimi yapmadığı kuru tarım arazilerinde de destek olunacak. Bu proje kapsamında 4 milyon dekarlık alanda hububat üretimi hedefleniyor.