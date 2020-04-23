şeker pancarı üreticisiçiftçilere müjdeli haberverdi.pancar üreticisiyleyürüttüğü sözleşmelitarım uygulamasınıgenişletecek. Hazine veMaliye Bakanlığı'na bağlıTürkşeker, münavebesistemine (nöbetleşe ekim)göre pancardan sonraki 2 yılaynı tarlada farklı ürün etmekzorunda olan çiftçilere destekolacak. Başta hububat olmaküzere diğer tarım ürünleriiçinverilecek. Piyasafiyatının üzerindeolacak."Çiftçinin pancardan sonraekecekleri ürünün tohumunu,gübresini ve nakit avansınıTürkşeker ödeyecek.Böylelikle çiftçimizin krediyemuhtaç olmadan, herhangibir borca veya kefileihtiyaç duymadan üretiminiyapmasını sağlayacağız.Sözleşmeli hububat üretimiylebirlikte çiftçilerkazanç elde edecek,tarımsal ürün ithalatında dagidilecek" ifadelerini kullandı.Pancar çiftçisi pancarekmediği dönemde yüzde 80oranında buğday, mısır, arpave ayçiçeği ekiyor. İlk etaptabu ürünler proje kapsamınaalınırken, sonraki yıllardaihtiyaca göre diğer ürünlerde eklenebilecek. Türkşekeryeni projesiyleile Türkiye'nin hububatüretiminin yaklaşık yüzde10'unu gerçekleştirmeyiplanlıyor. Projeyle hububatüretimini artırabilmekiçin yalnızca pancar ekimiyapılan arazilerde değil,pancar çiftçisine pancarekimi yapmadığı kurutarım arazilerinde dedestek olunacak. Bu projekapsamında 4 milyondekarlık alanda hububatüretimi hedefleniyor.