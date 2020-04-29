Çiftçimizin, tarımsal üreticimizin alnının terini karşılıksız bırakmayız. Bunun için tüm imkanlarımızı seferber ettik.Mayıs-Haziran'da vadesi gelecek kredi geri ödemelerini faizsiz 6 ay erteliyoruz. 6 milyar liralık borcu öteliyoruz.

, Coronavirüs'ün etkisini ve yayılma hızını kırarken; sanayi çarklarını yeniden hızlandırmak için 'adım adım işe dönüş' için kolları sıvadı."Salgının yayılma hızının kontrol altına alınması, pik sürecinin dünya örneklerine göre çok ama çok daha düşük bir seviyeyle atlatılması, ekonomi tarafında da esnafımızın kepenkleri yeniden açması, üretimin eski seyrine geri dönmesi açısından da moralimizi, umudumuzu artırdı" dedi.toplantısı, Bakan Albayrak'ın başkanlığında dün video konferansla gerçekleştirildi. Albayrak, şu mesajları verdi:● Her talebe anında dönüş yapıyoruz. 921 bin 751 esnaftan destek adımlarımıza talep geldi. 789 bin 232'sinin sürecini tamamladık. İşletmelerimizden 148 bin 334 talep aldık, 126 bin 505'ine finansman tahsisini yaptık. Yüzde 85 gibi yüksek bir dönüş ortalaması yakaladık. Tüm gücümüzle milletimizin yanındayız.● Türkiye'nin güçlü sağlık sistemi, eşsiz toplumsal dayanışması ve yardım eli, ülkemize karşı büyük bir teveccüh oluşturdu. Bu teveccühün işbirliklerine, yatırımlara yansıyacağına eminiz.● Üretim gücümüz ve sağlam altyapımız ile Covid-19 sonrası için büyük bir potansiyelimiz olduğunu görüyoruz. Bu potansiyel yüksek katma değerli üretime, ihracata ve istihdama dayalı ekonomi modelini tam manasıyla hayata geçirebileceğimizi bize gösteriyor.çiftçiye müjde verdi. Son 18 yıldır çiftçinin hep yanında durduklarını belirterek, "Mayıs ve Haziran aylarında vadesi gelecek Hazine destekli kredi geri ödemelerini faizsiz olarak 6 ay erteliyoruz. Böylelikle çiftçimize yaklaşık 6 milyar liralık kredi borcunu öteleme imkanı sunuyoruz."