Yüz binlerce kişinin merakla beklediği A101 2-8 Mayıs aktüel kataloğu yayınlandı. Türkiye'nin 81 ilinde şubesi bulunan A101'de Salı günleri satışa sunulan ürünler vatandaşların merakını cezbediyor. A101 aktüel ürünler kataloğu yine çok hesaplı. Her Salı indirimli ürünler satışa çıkaran A101'de bu hafta yepyeni ürünler müşterileri bekliyor. Kataloğda yer alan ürünler arasında özellikle temizlik, yiyecek, sebze, meyve ve dondurma ürünleri dikkat çeken ürünler arasında yer aldı. Peki, A101'de hangi ürünler indirimli olarak satılacak? İşte indirimli ürünlerin listesi...