Coronavirüs'le mücadele tedbirleri kapsamında bir süredir kapalı olan alışveriş merkezlerinin yeniden açılması planlanırken, AVM'lerdeki tüm güvenlik altyapısı da toplum sağlığını gözetecek şekilde baştan aşağı yenilenecek. Özel güvenlik şirketi Securitas'ın Ülke Başkanı Murat Kösereisoğlu, haftaya İstanbul'da AVM'lerin test açılışını yapmayı planladıklarını belirtti. AVM'lerde artık sağlık güvenliğinin sağlanmasına yönelik de hizmet vereceklerini anlatan Kösereisoğlu, sağlık güvenliğinin daha AVM'ye girmeden bina önlerinde başlayacağını söyledi. Kösereisoğlu, AVM girişlerinin daha ferah hale getirilmesinin planlandığını, ayrıca girişe ısı ölçer kameralar konulacağını, vatandaşın önce bu noktada durarak ısısını ölçtüreceğini ve ısı görüntüsünün güvenlik görevlisinin önüne düşmesinin ardından bir sağlık sorunu görünmüyorsa o şekilde güvenlik noktasına geçiş yapabileceğini ifade etti.
BARIŞ ŞİMŞEK
BARIŞ ŞİMŞEK