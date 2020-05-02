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    • Ekonomi
    • 02.05.2020 Gazete
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    ’lere Kovid-19 için sağlık güvenliği ayarı

    Coronavirüs'le mücadele tedbirleri kapsamında bir süredir kapalı olan alışveriş merkezlerinin yeniden açılması planlanırken, 'lerdeki tüm güvenlik altyapısı da toplum sağlığını gözetecek şekilde baştan aşağı yenilenecek.

    AVM’lere sağlık güvenliği ayarı
    Coronavirüs'le mücadele tedbirleri kapsamında bir süredir kapalı olan alışveriş merkezlerinin yeniden açılması planlanırken, 'lerdeki tüm güvenlik altyapısı da toplum sağlığını gözetecek şekilde baştan aşağı yenilenecek. Özel güvenlik şirketi Securitas'ın Ülke Başkanı Murat Kösereisoğlu, haftaya 'da AVM'lerin test açılışını yapmayı planladıklarını belirtti. AVM'lerde artık sağlık güvenliğinin sağlanmasına yönelik de hizmet vereceklerini anlatan Kösereisoğlu, sağlık güvenliğinin daha AVM'ye girmeden bina önlerinde başlayacağını söyledi. Kösereisoğlu, AVM girişlerinin daha ferah hale getirilmesinin planlandığını, ayrıca girişe ısı ölçer kameralar konulacağını, vatandaşın önce bu noktada durarak ısısını ölçtüreceğini ve ısı görüntüsünün güvenlik görevlisinin önüne düşmesinin ardından bir sağlık sorunu görünmüyorsa o şekilde güvenlik noktasına geçiş yapabileceğini ifade etti.


    BARIŞ ŞİMŞEK
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