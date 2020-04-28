İLLERE GÖRE TEDBİRLER ALINACAK

Sağlık Bakanlığı kaynakları, illere göre tedbirlerin farklı olacağını açıklayarak , "Maske kullanımının hangi hâllerde mecburi olduğuna, kapalı yerlerdeki havalandırma sisteminin nasıl olacağına, lokantaların hangi durumda hizmet vereceğine, okullardaki sıra düzeni ve teneffüslerin her sınıf için ayrı olmasından, turizm tesislerinde alınacak tedbirlere kadar her alanda yeni kurallar belirleniyor. Kalabalıkların oluşmasına yol açacak hiçbir uygulamaya izin verilmeyecek" ifadelerini kullandı.

SEYAHAT YASAĞI

Seyahat yasağı ile ilgili yeni kararlar alınıyor. Edinilen bilgilere göre mecburi haller dışında iller arası geçiş yasağının devam etmesi bekleniyor. Sağlık Bakanlığı da seyahat yasağının kaldırılmasının virüsün yeniden iller arası dolaşacağı kanaatinde. Bu nedenle seyahat yasağının bayramdan sonra da devam etmesi bekleniyor.