Korona virüsü hayatı olumsuz etkilerken vaka sayısı da gün geçtikçe düşüyor. İçişleri bakanlığı tedbirler kapsamında Düğün salonu, sinema, AVM, kafe, tiyatro, berber ve kuaförlerin geçici süreyle kapatıldığını duyurmuştu. Şimdi binlerce iş yeri sahibi düğün salonu, sinema, AVM, kafe, tiyatro, berber ve kuaförler ne zaman açılacak? Sorusuna yanıt bulmaya çalışıyor. Bu bağlamda özel ekip kuruldu. Kurulan özel ekip, ilk olarak lokanta ve restoranlarda oturma düzenini, AVM 'lerin havalandırılması ve okullarda sıralar arasında olması gereken mesafe ile ilgili çalışmalar yürütüyor. Edinilen bilgilere göre sinema, tiyatro, konser ve düğün organizasyonlarının da bir süre daha yasak olacağı bildirildi.
ÖZEL EKİP KURULDU
Edinilen bilgilere göre bir ekip, yasakların kalkması için özel kriterler belirliyor. Kurula göre İstanbulluların yüzde 25 - 30' luk kısmının koronavirüs nedeniyle bağışıklık kazandığını söyledi.
ÇALIŞMALAR BAŞLADI
Kurulan özel ekip, ilk olarak lokanta ve restoranlarda oturma düzenini , AVM 'lerin havalandırılması ve okullarda sıralar arasında olması gereken mesafe ile ilgili çalışmalar yürütüyor.
İLLERE GÖRE TEDBİRLER ALINACAK
Sağlık Bakanlığı kaynakları, illere göre tedbirlerin farklı olacağını açıklayarak , "Maske kullanımının hangi hâllerde mecburi olduğuna, kapalı yerlerdeki havalandırma sisteminin nasıl olacağına, lokantaların hangi durumda hizmet vereceğine, okullardaki sıra düzeni ve teneffüslerin her sınıf için ayrı olmasından, turizm tesislerinde alınacak tedbirlere kadar her alanda yeni kurallar belirleniyor. Kalabalıkların oluşmasına yol açacak hiçbir uygulamaya izin verilmeyecek" ifadelerini kullandı.
SEYAHAT YASAĞI
Seyahat yasağı ile ilgili yeni kararlar alınıyor. Edinilen bilgilere göre mecburi haller dışında iller arası geçiş yasağının devam etmesi bekleniyor. Sağlık Bakanlığı da seyahat yasağının kaldırılmasının virüsün yeniden iller arası dolaşacağı kanaatinde. Bu nedenle seyahat yasağının bayramdan sonra da devam etmesi bekleniyor.
TİYATRO, SİNEMA, KONSERLER VE DÜĞÜNLER
Edinilen bilgilere göre sinema, tiyatro, konser ve düğün organizasyonlarının da bir süre daha yasak olacağı bildirildi.
AVM'LER KADEMELİ ÇALIŞACAK
Kabinede ele alınacak planlamaya göre vaka sayılarının az olduğu küçük şehirlerde AVM'lerin ve restoranların kademeli olarak açılması öngörülüyor. Kurban Bayramı'na kadar geçecek iki aylık dönemdeki sahadaki duruma göre normalleşmenin eğitim, ulaştırma, sağlık alanında kademeli olarak genişletilmesi ve virüs öncesindeki döneme dönülmesi planları da kabinenin gündemi arasında olacak. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da mayıs ayı sonundan başlayarak normalleşmesi planlanan turizm sezonunda otellerde uygulanacak kurallar, açık büfenin sonlandırılması, odaların belli süre boş bırakılması, tesislerdeki yeni hijyen kriterleri ve hazırlıkları süren sertifikasyon çalışmalarıyla ilgili Erdoğan'a brifing verecek.
NERELER KAPALI?
Tiyatro, sinema, gösteri merkezi, konser salonu, nişan/düğün salonu, çalgılı/müzikli lokanta/kafe, gazino, birahane, taverna, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, nargile salonu, nargile kafe, internet salonu, internet kafe, her türlü oyun salonları, her türlü kapalı çocuk oyun alanları (AVM ve lokanta içindekiler dahil), çay bahçesi, dernek lokalleri, lunapark, yüzme havuzu, hamam, sauna, kaplıca, masaj salonu, SPA ve spor merkezlerinin faaliyetleri geçici bir süreliğine durdurulacak.