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    • Ekonomi
    • 02.05.2020 Gazete
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    Pompa baş döndürdü:  51 günde 24 kez değişti

    51 günde in fiyatı 24, motorinin ise 12 kez değişti. Litrede benzinde 1,56, motorinde 1,47 lira düşüş oldu. Depoda 80-85 lira avantaj sağlandı...

    Pompa baş döndürdü
    Coronavirüs'le birlikte küresel piyasalarda krizinin başlamasıyla birlikte Türkiye'de de akaryakıt fiyatları çok sık değişmeye başladı. 51 günde in litre fiyatı 24, motorinin litre fiyatı ise 12 kez değişti. Bu zaman zarfında benzinin na 14, motorinin litre fiyatına 8 kez indirim geldi. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası Başkanı Fesih Aktaş, "10 Mart'tan bu yana hemen hemen her gün değişim olmasına rağmen benzinde litrede 1,56, motorinde 1,47 liralık pompa fiyatlarına yansımış indirim var. Tüketim eski haline gelmeye başladığında piyasalar da kendi normal sürecine girer" dedi. Bu indirimlerle 55 litrelik depoyu şimdi doldurmak 10 Mart'a göre benzinde 85, motorinde 80 lira daha avantajlı.

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