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    • Ekonomi
    • 30.04.2020 17:35
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    • 30.04.2020 17:35
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    Son dakika: e 16 kuruşluk

    Sendikası’nın (EPGİS), sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı duyuruya göre, bu geceyarısından itibaren geçerli olmak üzere in litre satış fiyatına 16 kuruş  yapıldı. Buna göre, ’da ortalama 5,03 liradan 5,19 liraya, ’da 5,17 liradan 5,33 liraya, ’de ise 5,20 liradan 5,36 liraya yükselecek.

    Benzine 16 kuruşluk zam

    Sendikası'nın (EPGİS), sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı duyuruya göre, bu geceyarısından itibaren geçerli olmak üzere in litre satış fiyatına 16 kuruş yapıldı.

    Fiyat artışının ardından benzinin litre satış fiyatı 'da ortalama 5,03 liradan 5,19 liraya, 'da 5,17 liradan 5,33 liraya, 'de ise 5,20 liradan 5,36 liraya yükselecek.

    Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.

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