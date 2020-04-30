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    • Ekonomi
    • 30.04.2020 09:52
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    • 30.04.2020 09:52
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    ün varil fiyatı 23,23 dolar | 30 Nisan 2020 Brent fiyatları

    ün varil fiyatı bugün saat 09.35 itibarıyla kapanışa göre yüzde 6,2 artışla 23,23 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda türü () ham ün varili 20,52 dolardan alıcı buldu. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle küresel petrol talebi zayıf kalmaya devam ederken, petrol fiyatları üzerindeki baskının ancak Kovid-19 sonrası normalleşme döneminin başlamasıyla kalkması bekleniyor.

    Brent petrolün varil fiyatı yükseldi

    ün varili, uluslararası piyasalarda 23,23 dolardan işlem görüyor.

    Dün 22,91 dolara kadar çıkan Brent ün varil fiyatı, günü 21,86 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili bugün saat 09.35 itibarıyla kapanışa göre yüzde 6,2 artışla 23,23 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda türü () varili 20,52 dolardan alıcı buldu.

    Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) verilerine göre, ülkede stokları geçen hafta 3,7 milyon varil (yüzde 1,4) azalışla 259,6 milyon varile geriledi.

    Stoklardaki düşüş ABD'de benzin talebinin artmaya başladığına işaret ederken, petrol fiyatlarının yukarı yönlü hareketlenmesine neden oldu.

    Öte yandan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle küresel petrol talebi zayıf kalmaya devam ederken, petrol fiyatları üzerindeki baskının ancak Kovid-19 sonrası normalleşme döneminin başlamasıyla kalkması bekleniyor.

    Brent petrolde teknik olarak 23,31 ile 23,65 dolar aralığının direnç, 22,97 ile 22,63 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

    Haberler Ekonomi Brent petrolün varil fiyatı 23,23 dolar | 30 Nisan 2020 Brent petrol fiyatları
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