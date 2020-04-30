Benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu sorusunun yanıtı araç sahipleri tarafından araştırılıyor. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'nın (EPGİS), sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı duyuruya göre, bu geceyarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre satış fiyatına 16 kuruş zam yapıldı. İşte 1 Mayıs İzmir, İstanbul ve Ankara akaryakıt fiyatları...

BENZİN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Benzinin litresi İstanbul'da 5,03 liradan 5,19 liraya, İzmir'de 5,20 liradan 5,36 liraya yükselecek. Ankara'da ortalama 5,17 liradan satılan benzinin litre fiyatı 5,33 lira olacak.