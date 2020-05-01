İŞKUR KURUM DIŞI İŞÇİ VE PERSONEL ALIMLARI:

İŞUR kamu grubu ve memur alımı ilanları olduğu gibi bir yandan işçi ve personel alımı ilanları yayımlamaya devam ediyor. Kurum dışı şeklinde yayımlanmış olan ilanlara göre çok sayıda personel alımı ve işçi alımı yapılacak.

Alımlar, SYDV, Belediye ve Belediye kuruluşları tarafından yapılacaktır. Ancak, İŞKUR Kamu Grubu ilanlarına bakacak olursak Engelli alımlar, Eski Hükümlü alımlar, TMY kapsamında alımlar göreceğiz, Bu nedenle yaş şartı 18 ile 35 arasında olmaktadır. Ayrıca kadrosuna göre En az ilköğretim mezunu ile lisans mezunu arasında olur ve kadroya göre KPSS şartı aranıyor.

Kurum dışı ilanlarında ise, 18 ile 55 yaşları arasında olmak, en a okuryazar olmak, Alım yapılacak il veya ilçede ikamet ediyor olmak gibi şartlar aranıyor. Memur alımı ilanlarında ise, KPSS'den en az 50 puan almış olmak ve en az lise mezunu olmak ve 18 ile 35 yaşlarında olmak gibi nitelikler aranır.