Türkiye İş Kurumu bünyesindeki personel eksikliğini karşılamak için farklı alanlarda personel ve memur alımlarına devam ediyor. Farklı iş arama platformları üzerinden ilan yayımlayan İŞKUR her geçen gün ilanlarını güncelliyor. Sosyal politikalar kapsamında işsizlik oranını düşürmek ve vatandaşların iş imkanlarına kolaylıkla kavuşmasına yardımcı olmak maksadıyla çalışmalarını yürüten kurum, günlük, aylık veya dönemsel olarak çeşitli sektörlere dair iş ilanlarını resmi internet sitesi üzerinden yayınlıyor. Vatandaşlar, yayınlanan ilanlara özgeçmişlerini yönlendirerek başvuru yapabiliyor. Peki İŞKUR ilanları nasıl görüntülenir? Kimler İŞKUR ilanlarına başvurabilir? İşte İŞKUR iş ilanlarına dair merak edilen bütün detaylar…
İŞKUR KAMU GRUBU İŞ İLANLARI:
İŞKUR kamu grubu memur personel alımı ilanlarına göre Üniversiteler ve belediyeler ve hatta kurumlar, Makam şoförü, Süpürgeci, Eksvatör, Beden İşçisi, Güvenlik Görevlisi, Temizlik Görevlisi, Muhasebe Yardımcı Elemanı, Kasap, Elektrikçi, Bilgisayar Teknoloji Teknikeri ve Çiftçi gibi pozisyonlarda alım yapacak.
KAMU MEMUR ALIMI İLANLARI: www.iskur.gov.tr/baglantilar/kamu-memur-alim-ilanlari/
KURUM DIŞI PERSONEL ALIMI İLANLARI: www.iskur.gov.tr/baglantilar/kurum-disi-kamu-isci-alimi-ilani/
KAMU GRUBU MEMUR VE PERSONEL ALIMI İLANLARI: esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx
İŞKUR KAMU MEMUR ALIMI İLANLARI:
İŞKUR aracılığı ile memur alımı ilanları yayımlanıyor. Bu yönde alımlar, Uzman Yardımcısı, Memur, İtfaiye Eri, VHKİ, Stajyer Kontrolör gibi kadrolara, Bakanlıklar, Belediyeler ve kamu kurumları tarafından yapılacak.
İçişleri Bakanlığı İçşleri Uzman Yardımcılığı sınav ilanı 04.05.2020
Aksaray Taşpınar Beld. Başk. İtfaiye Eri Alımı 01.05.2020
Çanakkale Evreşe Beld. Başk. İlk Defa Atanmak Üzere Memur Alımı 01.05.2020
Tokat Baydarlı Beld. Başk. İlk Defa Atanmak Üzere Memur Alımı 05.05.2020
Bingöl Beld. Başk. İlk Defa Atanmak Üzere Memur Alımı 30.04.2020
Erzurum Pazaryolu Beld. Başk. İlk Defa Atanmak Üzere Memur Alımı 01.05.2020
Kültür ve Turizm Bakanlığı Stajyer Kontrolörlük Sınav ilanı 15.05.2020
Aksaray Gülağaç Belediyesi memur alım ilanı 15.05.2020
Isparta Çiçekpınar Belediyesi memur alım ilanı 08.05.2020
Niğde Alay Belediyesi memur alım ilanı 08.05.2020
Aksaray Gülpınar Belediyesi memur alım ilanı 18.05.2020
Erzurum Şenkaya Belediyesi memur alım ilanı 22.05.2020
İstanbul Beykoz Belediyesi Zabıta Memuru alım ilanı 10.06.2020
İŞKUR KURUM DIŞI İŞÇİ VE PERSONEL ALIMLARI:
İŞUR kamu grubu ve memur alımı ilanları olduğu gibi bir yandan işçi ve personel alımı ilanları yayımlamaya devam ediyor. Kurum dışı şeklinde yayımlanmış olan ilanlara göre çok sayıda personel alımı ve işçi alımı yapılacak.
Alımlar, SYDV, Belediye ve Belediye kuruluşları tarafından yapılacaktır. Ancak, İŞKUR Kamu Grubu ilanlarına bakacak olursak Engelli alımlar, Eski Hükümlü alımlar, TMY kapsamında alımlar göreceğiz, Bu nedenle yaş şartı 18 ile 35 arasında olmaktadır. Ayrıca kadrosuna göre En az ilköğretim mezunu ile lisans mezunu arasında olur ve kadroya göre KPSS şartı aranıyor.
Kurum dışı ilanlarında ise, 18 ile 55 yaşları arasında olmak, en a okuryazar olmak, Alım yapılacak il veya ilçede ikamet ediyor olmak gibi şartlar aranıyor. Memur alımı ilanlarında ise, KPSS'den en az 50 puan almış olmak ve en az lise mezunu olmak ve 18 ile 35 yaşlarında olmak gibi nitelikler aranır.
Devlet memuru olma şartları nelerdir? Kimler devlet memuru olabilir?
Devlet memuru olmak için kişilerden genel ve özel şartlar talep edilmektedir. Öncelikle bir kişinin devlet memuru olabilmesi için kesinlikle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması zorunludur. Bunun dışında devlet memuru olacak kişilerin 18 yaşını doldurmuş olmaları gerekmektedir. Geçmiş senelerde bu konuda bir üst yaş sınırı da bulunmaktaydı. Ancak artık her yaştan kimse devlet memuru olabilir. Bu husus kurumlara bağlıdır. Kimi kurum 30 yaşını doldurmuş olmamak, kimi kurum 40 yaş, kimi kurum da 65 yaşına kadar olan kişileri memur olarak görevlendirebilmektedir.
Devlet memuru olarak görev almak için belli bir eğitim şartı da bulunmaktadır. En az ortaöğretim mezunu kimseler devlet memuru olarak görev alabilmektedirler.
Devlet memuru olarak görev alacak olan kişilerin kamu haklarından mahrum olmaması gerekmektedir. Bu şartları sağlayan kişiler devlet memuru olarak görev alabilirler. Devlet memuru olmak için öncelikle yazımızda da bahsettiğimiz gibi ilk olarak öğreniminizi tamamlamanız gerekmektedir. Yani en az ortaöğretim mezunu olmanız gerekir.
Akabinde her sene yapılmakta olan KPSS yani Kamu Personeli Seçme Sınavına katılmalı ve gerekli puanı almalısınız. Bundan sonra da memur kadrolarına başvuru yapmalısınız. Şayet puanınız yeterli ve memur olmaya herhangi bir engeliniz bulunmuyorsa memur olarak görev alabilirsiniz.