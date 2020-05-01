Gram ve çeyrek altın fiyatı, altın yatırımı olanlar tarafından sık araştırılan konular arasında yer alıyor. İstanbul'da, dünkü kapanışta çeyrek altın 621,00 lira, Cumhuriyet altını 2.544,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,21 yükselişle 383,00 liradan işlem gördü. Peki, 1 Mayıs anlık altın fiyatları ne kadar oldu? İşte altın fiyatlarında güncel durum...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

İstanbul serbest piyasada alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle: