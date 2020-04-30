



Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları da bir önceki haftaya göre 757 bin kişi azalarak 5 milyon 33 bin 250'ye geriledi.

Bu arada, süregelen işsizlik başvuruları, 18 Nisan ile biten haftada bir önceki haftaya göre 2 milyon 174 bin kişi artarak 17 milyon 992 bine yükseldi.