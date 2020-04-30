BİM aktüel ürünler kataloğu ile bu hafta salı ve çarşamba günü onlarca ürün uygun fiyatlarla satışa sunuldu. Her hafta salı ve cuma günleri aktüel ürünler kataloğunda duyurduğu ürünleri satışa sunan BİM'de bu hafta yeni indirimler dikkat çekti. Marketlerden alışverişlerini yapacak olanlar ve hangi fırsatlı ürünlerin geldiğini merakla edenler aktüel ürünlerde yer alan fırsatları incelemek istiyor. İşte BİM aktüel ürünler kataloğunda yer alan ürünler...

BİM AKTÜEL KATALOĞUNDA BU HAFTA NELER VAR?

Dijitsu 50 inç UHD Uydu Alıcılı TV

• 3840x2160 4K UHD çözünürlük

• Dahili uydu alıcılı

• Usb

• Kolay resim ayarlama fonksiyonu

• Yüksek çözünürlüklü medya arayüzü

• Dahili uydu alıcı

• Kablolu dijital yayınları alabilme

• Analog tuner

• Karasal yayın sistemine uygun

• Yerli üretim

M10 Cep Telefonu

• 3 GB / 32 GB dahili hafıza

• Üçlü arka kamera 13 MP F/20 + 2 MP F/2.2 + 2 MP F/2.2