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    • Ekonomi
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    • 26.03.2020 16:24
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    Son dakika: Trump'ın başını yakacak haber! ABD'de maaşı başvuruları rekor kırdı

    Son dakika haberi... ABD'de koronavirüs salgını sebebiyle toplu işten çıkarmalar yaşandı. Bu sebeple maaş başvuruları, 3.28 milyona yükselerek rekor kırdı. Daha önce 1982 yılında 695 bin kişi ile rekor kıran işsizlik maaş başvuruları önceki hafta 282 bin kişi olmuştu

    Trump'ın başını yakacak haber!

    ABD'de maaş başvuruları, koronavirüs salgınını sınırlamak için alınan önlemlerin ekonomiyi durdurması ve toplu işten çıkarmalara yol açması nedeniyle geçen hafta 3.28 milyona yükselerek rekor kırdı. İşsizlik maaş başvurularında meydana gelen emsali görülmemiş bu artış ABD'nin yaşamakta olduğu tarihin en uzun süreli istihdam artışının da sonuna gelindiğine işaret etti.

    İŞSİZLİK MAAŞI BAŞVURULARININ SEYRİ
    Reuters anketine katılan ekonomistlerin beklentileri 4 milyona kadar çıkarken, tahminlerin medyanı 1 milyon kişiydi.
    Daha önce 1982 yılında 695.000 kişi ile rekor kıran işsizlik maaş başvuruları önceki hafta 282.000 kişi olmuştu.

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