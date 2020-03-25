



Bullard, yüksek volatilite döneminde piyasaların işlerliğini güvence altına almak için Fed'in daha fazlasını yapmaya hazırlıklı olması gerektiğini söyledi. Bullard, "Fed için ek borç verme programlarına kadar her şey masada. Ancak büyük bir risk kapımızda" dedi.