Coronavirüs'ün ekonomiye etkileri korkunç boyutlarda olabilir. St. Louis Fed Başkanı James Bullard, ABD'de işsizlik oranının Coronavirüs ile mücadeleden kaynaklı kapatmalar nedeniyle ikinci çeyrekte yüzde 30'a tırmanabileceği tahmininde bulundu. Bullard'a göre GSYİH yüzde 50 düşebilir. Bullard, ABD'nin eninde sonunda güçlü bir şekilde toparlanmasını için, ikinci çeyrekte kaybolacak 2.5 trilyon dolarlık gelirin yerini dolduracak güçlü bir mali tepki verilmesi çağrısında bulundu.
Bullard, yüksek volatilite döneminde piyasaların işlerliğini güvence altına almak için Fed'in daha fazlasını yapmaya hazırlıklı olması gerektiğini söyledi. Bullard, "Fed için ek borç verme programlarına kadar her şey masada. Ancak büyük bir risk kapımızda" dedi.
St. Louis Fed Başkanı James Bullard
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