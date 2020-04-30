Hakkınızı kullanın! 1800 gün prim ile erken emekli olma fırsatı var

Malulen Emeklilik Başvuru Sorgulaması Yaparken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Malulen emeklilik sorgulaması yapmak için belirtilen detaylar aşağıda açıklandığı gibidir:

https://uyg.sgk.gov.tr/EvrakArama/ bağlantı adresine tıklanarak, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından hazırlanan evrak sorgulama sistemine erişilmelidir.

Açılan sayfa üzerinden sisteme giriş yapabilmek için T.C. kimlik numarasının girilmesi ve "Evrak Ara" butonuna tıklanması gerekir.

Evrak arama butonuna tıklandıktan sonra, malulen emeklilik evraklarının son durumu ve başvurunun onaylanıp onaylanmadığı kontrol edilebilir.

Malulen Emeklilik Maaşı Hesaplaması İçin Belirtilen Detaylar

Malulen emeklilik maaşının belirlenmesi aşamasında dikkate alınan bilgiler aşağıda sıralandığı gibidir:

Malulen emeklilik maaşının belirlenmesinde, prim gün ödemeleri dikkate alınmaktadır.

9000 günden daha az olan prim ödemeleri, 9000 günlükmüş gibi değerlendirilir ve emekli maaşı bunun üzerinden hesaplanır.

9000 günden daha fazla olan prim gün ödemesi olduğu zaman, net prim ödemesine göre emekli maaşı hesaplanmaktadır.

Malulen emeklilik hakkı elde edebilmek için 1800 günlük prim ödemesi şart koşulsa da emekli maaşları 1800 gün üzerinden hesaplanmamaktadır.

Malulen emeklilik maaşları, SSK, BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı sigorta kolları için farklı limitlerde hesaplanmaktadır.