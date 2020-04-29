ERKEKLER 46 KADINLAR İSE 39 YAŞINDA EMEKLİ OLABİLİR!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın EYT ile ilgili açıklamalarından sonra binlerce EYT'linin emeklilik hayali ortadan kalkmış gibi gözükse de hükumetin EYT ile ilgili flaş bir adım atabileceği konuşuluyor. EYT'liler bir an önce mağduriyetlerinin ortadan kalkmasını isteyip EYT düzenlemesinin meclise sunulup kabul edilmesini ve yasalaşmasını bekliyor. EYT'lilerin eğer istekleri kabul edilirse kadınlar 39 yaşında, erkekler ise 46 yaşında emekli olabilecek. Peki EYT'de son durum nedir? Emeklilikte yaşa takılanlar ile ilgili son dönemlerde başta Finlandiya modeli olmak üzere pek çok model üzerinde tartışmalar sürüyor.