1 Mayıs’ta marketler açık mı? Sokağa çıkma yasağında yarın marketler açık olacak mı?

1 Mayıs'ta marketler açık mı? Sokağa çıkma yasağı yarın marketler açık olacak mı? Türkiye'de 31 ilde 1-2-3 Mayıs tarihlerinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Yasak öncesi market alışverişi yapmak isteyen vatandaşlar da marketlerin son çalışma saatlerini merak ediyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile sokağa çıkma yasağının detayları da belli oldu.

YARIN MARKETLER AÇIK MI?

İçişleri Bakanlığı, 30 Nisan saat 24.00 ile 3 Mayıs saat 24.00 arasında 31 ilde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin valiliklere genelge gönderdi. Sokağa çıkma kısıtlamasının günlük hayata etkisini en az düzeyde tutmak amacıyla ramazan ayı münasebetiyle yarın market, bakkal ve manavların çalışma saatleri 08.00-23.00 olarak belirlendi.