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    • 30.04.2020 10:00
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    Son dakika: 'de yayımlandı! Orman köylü ve kooperatiflerinin kredi taksitleri Kovid-19 nedeniyle 3 ay ertelendi

    Orman Genel Müdürlüğünün, Orman Köylülerinin Kalkındırılmalarının Desteklenmesi Faaliyetlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmeliği, 'de yayımlanarak 1 Nisan 2020'den geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi. Buna göre, Kovid-19 salgını nedeniyle söz konusu yönetmelik kapsamında kredilendirilen fert ve kooperatiflerin, 1 Nisan 2020'den itibaren 3 aylık döneme ilişkin tahsil edilmesi gereken kredi taksitleri, başvuru şartı aranmaksızın 3 ay ertelendi.

    Resmi Gazete'de yayımlandı! Kredi taksitleri 3 ay ertelendi!

    Orman köylülerine ve kooperatiflere verilen kredilerin taksitleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 3 ay ertelendi.

    Orman Genel Müdürlüğünün, Orman Köylülerinin Kalkındırılmalarının Desteklenmesi Faaliyetlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmeliği, 'de yayımlanarak 1 Nisan 2020'den geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

    Buna göre, Kovid-19 salgını nedeniyle söz konusu yönetmelik kapsamında kredilendirilen fert ve kooperatiflerin, 1 Nisan 2020'den itibaren 3 aylık döneme ilişkin tahsil edilmesi gereken kredi taksitleri, başvuru şartı aranmaksızın 3 ay ertelendi.

    Bu süre sona erdiğinde tekrar 3 aya kadar uzatma kararı alınmasına Tarım ve Orman Bakanı yetkili olacak.

    Kredi alacaklar için erteleme süresinde herhangi bir faiz tahakkuk ettirilmeyecek.

    Haberler Ekonomi Son dakika: Resmi Gazete'de yayımlandı! Orman köylü ve kooperatiflerinin kredi taksitleri Kovid-19 nedeniyle 3 ay ertelendi
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