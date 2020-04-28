Ücretsiz izin maaşı nasıl alınır? Ücretsiz izin maaş desteği başvuru sayfası çalışanlar tarafından sorgulanıyor. Çalışanlara 3 ay için 1.1.70 TL destek verilecek. Ücretsiz izne ayrılan işçiler için devlet tarafından ödeme yapılacak. Böylelikle işçiler izinde olduğu süre zarfında destek alabilecek. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk; ücretsiz izne ayrılan işçiler için Nakdi Ücret Desteği uygulamasının başvurularının başladığını duyurmuştu. Peki, ücretsiz izin maaş desteği nasıl alınır? İşte, ücretsiz izin maaşı nasıl alınır sorusunun yanıtı!
ÜCRETSİZ İZİN MAAŞI NE KADAR?
Salgın nedeniyle alınan tedbirler çerçevesinde 17 Nisan ila 17 Haziran arasında hiçbir işçinin iş sözleşmesi feshedilemiyor. Bu süreçte kapatılan ya da faaliyetleri azalan ve bu nedenle işgücü fazlalığı oluşan işyerlerindeki işçilerden ücretsiz izne çıkarılanlar ve kısa çalışma ödeneği alamayanlar için nakdi ücret desteği uygulanacak. Nakdi ücret desteğinin kapsamında iki kesim var. İlk olarak ücretsiz izne çıkarılan işçiler destekten yararlanabilecek. Bu durumdaki işçiler için nakdi ücret desteği 17 Nisan'dan sonraki her gün için net 38.94 TL olarak ödenecek.
BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?
İkinci kesim ise, 16 Mart tarihi ve sonrasında iş sözleşmesi feshedilen ancak prim ödeme şartlarını sağlayamadığı için işsizlik maaşı alamayanlar. Bu durumdaki kişilere de 17 Nisan tarihinden itibaren işsiz kaldıkları süre boyunca 3 ayı geçmemek üzere nakdi ücret desteği sağlanacak. Bu çerçevede 16 Mart'ta işten çıkartılan ancak işsizlik parası alamayan bir kişi 17 Haziran'a kadar yeni bir iş bulamazsa 3.504 TL nakdi ücret desteği alabilecek. Ücretsiz izne çıkarılanlar için işveren tarafından SGK'ya bildirim yapılacak. İşverenlerin bildirim yapması ve işçiye ait IBAN bilgilerini SGK'ya iletmesi nakdi ücret desteği için yeterli.
Primi yetmediği için işsizlik parası alamayanlar için ise iki ihtimal bulunuyor. Bu durumdaki kişiler eğer işten çıkarıldıktan sonra İŞKUR'a işsizlik parası için başvuru yapmışlarsa, yeni bir başvuruya gerek yok. İŞKUR bu durumdaki kişilere doğrudan nakdi ücret desteğini ödeyecek. Priminin yetmediğini bildiği için İŞKUR'a başvurmayan kişilerin ise https://esube.iskur.gov.tr/ adresinden ya da e-Devlet'ten İŞKUR'a işsizlik parası başvurusu yapması gerekiyor.
İşverenler kısa çalışma ödeneğine hak kazanamayan çalışanlar için SGK'ya verilen aylık prim ve hizmet bildirgesinde çalışılmayan günler için '28-Pandemi Ücretsiz İzin' kodunun seçilmesi gerekiyor. Bu durumda örneğin işyerinde haftanın 6 günü olan çalışma 3 güne indirilmişse ücretsiz izne çıkarılan işçiler çalıştıkları 3 günün ücretini işverenden alacak, buna ilave olarak 3 gün için de nakdi ücret desteğinden faydalanabilecek. Kısa çalışmaya gidilmeyen işyerlerinde de ücretsiz izin yine '28-Pandemi Ücretsiz İzin' koduyla SGK'ya bildirilecek.
SON BAŞVURU TARİHİ 3 MAYIS
Söz konusu destek için başvurular 22 Nisan tarihi itibarıyla başladı. İşverenler, 17 Nisan ve sonrasında ücretsiz izne çıkarılan çalışanlara ilişkin bildirimi SGK'ya 3 Mayıs'a kadar yapmak zorunda. SGK da kendisine yapılan bu bildirimleri 5 Mayıs'a kadar İŞKUR'a iletecek ve İŞKUR da bu kişilere 8 Mayıs'ta ödemeye başlayacak. İşverenler SGK'ya bildirimi yaparken işçilerin TC kimlik numaralarını, IBAN ve cep telefonu bilgilerini sisteme girecek. Bu şekilde İŞKUR'un yaptığı ödemeler işçilere hızlıca iletilebilecek. Ayrıca kronik hastalığı bulunanlara ya da tercih edenlere ödemelerin ikamet adresinin yapıldığı yerde yapılması da mümkün olacak.
ÜCRETSİZ İZİN MAAŞ DESTEĞİ BAŞVURU SAYFASI!
İşverenler, ücretsiz izne çıkardıkları işçilere ait bildirim yapmak için aşağıdaki bağlantıya tıklayabilir ve SGK sistemi üzerinden işlemlerini tamamlayabilir. SGK paneline giriş yaptıktan sonra Covid-19 Ücretsiz İzin Ekranı'nı seçmeniz ve işçilere dair bildirim yapmanız gerekmektedir.
"ÜCRETSİZ İZNİN VERİLDİĞİ AYI TAKİP EDEN AYIN 3'ÜNE KADAR BAŞVURU YAPILABİLECEK"
Bildirimlerin ücretsiz izin verilen her ay için ayrı ayrı olmak üzere, ücretsiz iznin verildiği ayı izleyen ayın 3'üne kadar yapılacağını bildiren Bakan Selçuk, çalışanların ayrıca bir başvuru yapmasına gerek olmadığına dikkat çekti.
"15/03/2020 TARİHİNDEN SONRA..."
Diğer yandan, 15/03/2020 tarihinden sonra iş akdi feshedilen ancak işsizlik ödeneğine hak kazanamayanlara da Nakdi Ücret Desteği verileceğini bildiren Bakan Selçuk, bu işçilerin daha önce yapmış oldukları işsizlik ödeneği başvurusu dışında herhangi bir başvuru yapmasına gerek bulunmadığını ifade etti.
Ancak 15 Mart'tan sonra işten çıkarılan ve işsizlik ödeneğine başvurmamış olanların, https://esube.iskur.gov.tr adresinden veya e-Devlet aracılığıyla işsizlik ödeneğine başvuruda bulunabileceğini belirtti.
ÜCRETSİZ İZİN MAAŞ DESTEĞİ NE ZAMAN ÖDENECEK?
Bakan Selçuk, Nakdi Ücret Desteği uygulamasından kimlerin yararlanacağı konusuna, "Ücretsiz izne ayrılan, Kısa Çalışma Ödeneğimizden yararlanamayan, 15 Mart'tan sonra iş akdi feshedilen ancak işsizlik ödeneğine hak kazanmamış olan ve yaşlılık aylığı almayan işçilerimize yönelik bir uygulamamız" sözleriyle açıklık getirdi.
Bakan Selçuk, "Korona virüsle mücadele sürecinde, işçilerimize ücretsiz izinde bulundukları veya işsiz kaldıkları süre boyunca aylık bin 177 TL gelir desteği sağlıyoruz." ifadelerini kullandı. Nakdi Ücret Desteği'nden yararlanan çalışanların ve bakmakla yükümlü oldukları aile bireylerinin Genel Sağlık Sigortalı sayılacağını anımsatan Bakan Selçuk, sigorta primlerinin İşsizlik Fonu'ndan karşılanacağını yineledi.
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE KADAR?
Günlük kısa çalışma ödeneği; sigortalının son oniki aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının % 60'ıdır. Bu şekilde hesaplanan kısa çalışma ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının % 150'sini geçemez. Kısa çalışma ödeneği, işyerinde uygulanan haftalık çalışma süresini tamamlayacak şekilde çalışılmayan süreler için, işçinin kendisine ve aylık olarak her ayın beşinde ödenir. Ödemeler PTT Bank aracılığı ile yapılmaktadır. Ödeme tarihini öne çekmeye Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı yetkilidir.
Kısa çalışmanın günlük, haftalık veya aylık çalışma süresi içerisinde yapılacağı zaman aralığı işyerinin gelenekleri ve işin niteliği dikkate alınarak işverence belirlenir. Kısa çalışma yapılan süreler için, kısa çalışmaya tabi tutulan işçiler adına SGK Aylık Prim ve Hizmet Belgesi ile eksik gün gerekçesi "18-Kısa Çalışma Ödeneği" olarak bildirilir.
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ BAŞVURU SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerden dolayı işyerindeki çalışma süresinin önemli ölçüde azaldığı veya durduğu, İş Müfettişlerince yapılan uygunluk tespiti sonucu işverene, İŞKUR tarafından bildirilir. İşveren de durumu, işyerinde işçilerin görebileceği bir yerde ilan eder ve varsa toplu iş sözleşmesine taraf işçi sendikasına bildirir. İlan yoluyla işçilere duyuru yapılamadığı durumlarda, kısa çalışmaya tabi işçilere yazılı bildirim yapılır. Kısa çalışma talebi uygun bulunan işveren Kurumca bildirilen sürede Kısa Çalışma Bildirim Listesini güncelleyerek gönderir.
İŞKUR Kısa çalışma ödeneğinin başvuruları İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden yapıldı. Normal şartlar altında işsizlik ödeneği ya da iş kaybı tazminatı ile benzer bir niteliğe sahip olan kısa çalışma ödeneğinin, E-Devlet üzerinden "İşsizlik Ödeneği/İş Kaybı Tazminatı Sorgulama" ekranı ile görüntülenebilmesi beklenmektedir.