BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

İkinci kesim ise, 16 Mart tarihi ve sonrasında iş sözleşmesi feshedilen ancak prim ödeme şartlarını sağlayamadığı için işsizlik maaşı alamayanlar. Bu durumdaki kişilere de 17 Nisan tarihinden itibaren işsiz kaldıkları süre boyunca 3 ayı geçmemek üzere nakdi ücret desteği sağlanacak. Bu çerçevede 16 Mart'ta işten çıkartılan ancak işsizlik parası alamayan bir kişi 17 Haziran'a kadar yeni bir iş bulamazsa 3.504 TL nakdi ücret desteği alabilecek. Ücretsiz izne çıkarılanlar için işveren tarafından SGK'ya bildirim yapılacak. İşverenlerin bildirim yapması ve işçiye ait IBAN bilgilerini SGK'ya iletmesi nakdi ücret desteği için yeterli.

Primi yetmediği için işsizlik parası alamayanlar için ise iki ihtimal bulunuyor. Bu durumdaki kişiler eğer işten çıkarıldıktan sonra İŞKUR'a işsizlik parası için başvuru yapmışlarsa, yeni bir başvuruya gerek yok. İŞKUR bu durumdaki kişilere doğrudan nakdi ücret desteğini ödeyecek. Priminin yetmediğini bildiği için İŞKUR'a başvurmayan kişilerin ise https://esube.iskur.gov.tr/ adresinden ya da e-Devlet'ten İŞKUR'a işsizlik parası başvurusu yapması gerekiyor.