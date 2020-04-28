İŞKUR 1117 TL ile 2336 TL arasında işsizlik ödeneği yardımı

1117 TL ile 2336 TL arasında işsizlik ödeneği yardımı bu dönemde işini kaybeden vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bu bağlamda İŞKUR işsizlik maaşı alma şartları iş sahibi olmayan ve işsiz kalan vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. İŞKUR tarafından her yıl milyonlarca kişiye işsizlik maaşı ödeniyor.