Emekliye en az 220 TL | 2020 emekli ek ödemesi AGİ ile eşitlenecek mi?

2020 emekliler için kazanç yılı oldu. Ocak'ta maaşları artan, ikinci promosyonlarını zamlı alma imkanına kavuşan, Ramazan Bayramı ikramiyesini erken cebine koyan emeklilerden, ek ödeme dahil aylığı bin 500 liranın altında olan 650 bininin de yapılan ekstra artışla bu aydan itibaren kazancı yükseldi.

ÇALIŞANLAR GİBİ

2 farklı formül gündemde. Ek ödemenin çalışanlara ödenen Asgari Geçim İndirimi'ne (AGİ) eşitlenmesi ya da maaşın yüzde 10'una çıkarılması... Çalışanlara her ay ödenen AGİ, kişinin evli olup olmamasına, eşinin çalışıp çalışmamasına ve çocuk sayısına göre 220,73 ile 375,23 lira arasında değişiyor. Bu tutarlar her yıl asgari ücretle birlikte artıyor. Eğer ek ödeme AGİ'ye eşitlenirse, emekliler de her ay en az 220,73 lira, en çok 375,23 lira ek ödeme alacak.