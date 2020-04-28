Yaklaşık 13 milyon emek vatandaş koronavirüs salgını nedeniyle Ramazan Bayramı ikramiyelerini 7-11 Nisan tarihleri arasında aldı. Nisan ve Mayıs aylarında yeni emekli olan binlerce emekli vatandaş ikramiye alıp alamayacağı merak ediliyordu. Yapılan açıklamayla beraber, yeni emekli olan vatandaşların da Ramazan Bayramı ikramiyesinden faydalanabileceği bildirildi. Peki, kim ne kadar alacak? İkinci bayram emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? Ödemelerin erkene alınmasının emeklilik için gün sayanları olumsuz etkilememesi için, torba yasayla düzenleme yapıldı. İkramiye almak için 'ödemenin yapılacağı tarihte gelir ve aylık almak' şartı, 'bayramın içinde olduğu ayda gelir ve aylık almak' şeklinde değiştirildi.
YENİ EMEKLİ OLACAKLAR DİLEKÇEYE DİKKAT!
Ödemelerin erkene alınmasının emeklilik için gün sayanları olumsuz etkilememesi için, torba yasayla düzenleme yapıldı. İkramiye almak için 'ödemenin yapılacağı tarihte gelir ve aylık almak' şartı, 'bayramın içinde olduğu ayda gelir ve aylık almak' şeklinde değiştirildi.
Bu yıl Ramazan Bayramı 24-26 Mayıs tarihlerine denk geldiği için, Nisan ayı içerisinde ve Mayıs'ta emekli aylığı bağlananlar da bu ikramiyeyi alabilecek. Bu kişiler, bu yıl 2 bin liralık ikramiyeden yararlanmış olacak. Bunun için şartları tamamlayanların, en geç Nisan sonuna kadar emeklilik dilekçesini vermesi önemli.
İKİNCİ EMEKLİ İKRAMİYELERİ NE ZAMAN VERİLECEK?
Bu yıl Kurban Bayramı da 27-30 Temmuz'a denk geliyor. İkramiyelerin bu tarih aralığnıda yatırılması beklenirken Haziran ve Temmuz aylarında emekli aylığı bağlananlar da bu yıl bin lira ikramiye alabilecek.
KİM, NE ALACAK?
Emekli: 1.000 TL
Ölüm aylığı (% 75): 750 TL
Ölüm aylığı (% 50): 500 TL
Ölüm aylığı (% 25): 250 TL
2 aylık alana: En yüksek ödeme getiren dosya üzerinden...
Sürekli iş göremezlik ödeneği alana: İş göremezlik derecesi oranında...
Sadece yeni emekliler değil, Nisan ve Mayıs'ta sürekli iş göremezlik ve ölüm aylığı bağlananlar da Ramazan Bayramı ikramiyesini alabilecek.
KURBAN BAYRAMI EMEKLİ MAAŞI İKRAMİYE ÖDEMESİ NE ZAMAN?
2020 yılı Kurban Bayramı ise 31 Temmuz Cuma günü başlayacak ve 3 Ağustos tarihine kadar devam edecek. Kurban Bayramı Emekli maaşı ikramiye ödemeleri ise en geç 30 Temmuz 2020 tarihinde yapılacak. Bu tarihe kadar emekli maaşı ikramiye ödemelerinden emekli olan emekliler faydalanacak.
EMEKLİLER 2020 YILINDA NE KADAR İKRAMİYE ALACAK?
Emekli maaşı alacak olanlar eğer 24 Mayıs 2020 tarihinden önce emekli oldukları takdirde 2 ikramiye yani 2 bin lira emekli maaşı ikramiyesi alırken 24 Mayıs 2020 tarihinden sonra emekli olanlar ise sadece 1 kere emekli maaşı ikramiyesi almış olacak. 31 Temmuz 2020 tarihine kadar emekli olamayanlar ise 2020 yılı içinde ikramiye alamayacak. Emekli maaşı ikramiye tutarı her bayram öncesin bin lira olarak hesaplara yatırılacak.
Emekliye en az 220 TL | 2020 emekli ek ödemesi AGİ ile eşitlenecek mi?
2020 emekliler için kazanç yılı oldu. Ocak'ta maaşları artan, ikinci promosyonlarını zamlı alma imkanına kavuşan, Ramazan Bayramı ikramiyesini erken cebine koyan emeklilerden, ek ödeme dahil aylığı bin 500 liranın altında olan 650 bininin de yapılan ekstra artışla bu aydan itibaren kazancı yükseldi.
ÇALIŞANLAR GİBİ
2 farklı formül gündemde. Ek ödemenin çalışanlara ödenen Asgari Geçim İndirimi'ne (AGİ) eşitlenmesi ya da maaşın yüzde 10'una çıkarılması... Çalışanlara her ay ödenen AGİ, kişinin evli olup olmamasına, eşinin çalışıp çalışmamasına ve çocuk sayısına göre 220,73 ile 375,23 lira arasında değişiyor. Bu tutarlar her yıl asgari ücretle birlikte artıyor. Eğer ek ödeme AGİ'ye eşitlenirse, emekliler de her ay en az 220,73 lira, en çok 375,23 lira ek ödeme alacak.
TÜED GÜNDEME TAŞIDI
Ek ödemenin AGİ ile eşitlenmesi talebini, Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) gündeme taşıdı. TÜED Başkanı Kazım Ergün, emeklilere vergi iadesinin yerine getirilen yüzde 4-5'lik ek ödemenin günümüzde düşük kaldığını belirterek, şöyle konuştu: "Çalışanlara vergi iadesinin karşılığı olarak uygulanan asgari geçim indirimi, bekar bir işçi için 220 lira. Çalışanlarda en düşük vergi indirimi tutarı 220 lirayken, bin 500 lira aylık alan bir emeklinin yüzde 4 karşılığı ek ödemesi aylık 60 lira. Ek ödeme oranlarının ivedilikle yükseltilmesini istiyoruz."
EMEKLİ MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Emekli maaşı sorgulayabilmek için öncelikle e-Devlet şifrenizin olması gerekiyor. e-Devlet şifreniz yoksa şifreyi PTT üzerinden alabilirsiniz.
Daha sonra aram kısmına 4A emekli aylık bilgisi, 4B emekli aylık bilgisi ya da 4C yazarak kısa yoldan ulaşabilirsiniz. Listede aylık bilgisi kısmına tıkladıktan sonra açılan sayfada aylık gelir bilginize detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. Bu sayfada aylık kesintiler de görüntüleyebilirsiniz.
4A EMEKLİ AYLIĞI HESAPLAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?
Emekli maaşı hesaplama 4A yani eski ismiyle SSK için e-SGK sistemi üzerinden yapılabilmektedir. Bu sorgulamanın yapılabilmesi için izlenmesi gereken adımlar şu şekilde sıralanabilmektedir;
https://uyg.sgk.gov.tr/AylikHesap/servlet adresine giriş yapılması gerekmektedir.
Açılan sayfada girilmesi gereken bilgiler doldurulduktan sonra 'Sorgula' seçeneğine tıklanmalıdır.
Doldurulması gereken bilgiler;
C kimlik numarası
SSK sicil numarası
Baba adı
Nüfus il
Doğum tarihi
4B EMEKLİ AYLIĞI HESAPLAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?
Yeni ismiyle 4B, eski ismiyle BAĞ-KUR olan sosyal güvenlik statüsü için emekli maaşı hesaplama işlemleri online olarak E-Devlet sistemi üzerinden yapılabilmektedir. 4B için ne kadar emekli maaşı alırım E-Devlet sorgulaması için izlenmesi gereken adımlar şu şekildedir;
Sorgulama ve hesaplama işlemi için öncelikle https://www.turkiye.gov.tr/4b-emekli-aylik-hesaplama adresine giriş yapmanız gerekmektedir.
Adrese giriş yaptığınızda açılan sayfada 'Kimliğimi Şimdi Doğrula' seçeneğini tıklamalısınız.
Tıklama işleminden sonra E-Devlet kapısının kimlik doğrulama sayfasına yönlendirileceksiniz.
Kimlik doğrulama işlemi için E-Devlet şifresi ve T.C kimlik numaranızı kullanmanız gerekmektedir. E-Devlet şifreniz yoksa PTT şubelerinden alabilir ya da alternatif kimlik doğrulama seçeneklerini kullanabilirsiniz. Alternatif kimlik doğrulama seçenekleri şu şekilde sıralanabilmektedir;
Mobil imza ile kimlik doğrulama
Elektronik imza ile kimlik doğrulama
İnternet bankacılığı aracılığı ile kimlik doğrulama seçenekleri kullanılabilmektedir.
Kimlik doğrulama işlemini tamamladığınızda açılan sayfada dikkat etmeniz gerekenlerin yazılı olduğu bir metin göreceksiniz.
Bu metinde sizin sistemde kayıtlı olan 4B bilgilerinize göre hesaplama yapılacağı ve hesaplamanın yaklaşık olarak yapılacağı hakkında bilgilendirme yapılmaktadır.
Bilgilendirme metninin hemen altında 'Kurumu' yazan bir seçenek göreceksiniz. Esnaf ya da Tarım yazan seçeneklerden birini seçerek aşağıda yer alan Sorgula butonuna tıklamanız yeterlidir.
Emekli maaşınızın ne kadar olacağı ile ilgili sorgulama otomatik olarak yapılacak ve görüntülenecektir.
4C (EMEKLİ SANDIĞI) EMEKLİ AYLIĞI HESAPLAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?
Memur emekli maaşı hesaplama işlemi E-Devlet kapısı üzerinden yapılabilmektedir. Kamu çalışanları için yapılacak olan emekli maaşı hesaplamalarında birçok değişken olduğu hesaplamaların yapılması kişiye özel değişmektedir. 4C emekli maaşım ne kadar öğrenmek istiyorum ya da ne kadar olacak öğrenmek istiyorum diyorsanız izlemeniz gereken adımlar şu şekilde sıralanabilmektedir;
Öncelikle https://uyg.sgk.gov.tr/IkramiyeMaasHesapla4c/Welcome.do adresine giriş yapılması gerekmektedir.
Açılan sayfada bazı bilgilerin doldurulması gerekmektedir. Bu bilgiler;
Derece (1'den 15'e kadar)
Kademe (1'den 9'a kadar)
Ek gösterge
Makam+ Temsil+ Görev Tazminat Göstergesi
Hizmet Yılı
Hizmet Ayı
Kıdem Yılı
İkramiye Yılı
Aylık Tarihi
Pay/Payda
Kademeli Tazminat Ek Gösterge
Tüm bilgiler uygun şekilde doldurulduktan sonra Hesapla butonuna tıklanması gerekmektedir