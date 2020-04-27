Örneğin, şartlarını tamamlayan bir vatandaş emeklilik dilekçesi verdiğinde, aylığı ödeyecek kurumun belirlenmesinde, sigortalının emeklilik tarihinden geriye doğru prim veya kesenek ödenerek geçen son yedi yıllık fiili hizmet süresi esas alınıyor. Prim gün sayısı olarak da son 2.520 günlük prime bakılıyor. Yani sigortalının son 7 yıllık fiili hizmet süresi içerisinde en fazla hangi kurumdan hizmeti varsa o kurumdan emekli oluyor. 7 yıllık süre için ödenen 2.520 günlük prim günün yarısı 1.260 prim gün ediyor. Bunun bir fazlası yani 1.261 prim gün hangi sandığa kayıtlı ise o sandık üzerinden emekli olunuyor.



Özetle emeklilikte son yedi yıllık süre baz alınıyor. Eğer son 7 yıllık fiili hizmet (360 x 7 = 2520 gün) süresinde 3,5 yıldan/1260 günden fazla süreli 4/b statüsü varsa emeklilik statüsü de 4/b olacaktır. Aksi durumda ise son 7 yıllık fiili hizmet (360 x 7 = 2520 gün) süresinde son 3,5 yıldan/1260 günden fazla süreli 4/a (SSK) statüsü varsa emeklilik statüsü de 4/a olacaktır. 2008 yılı sonrası işe girişler için ise kural farklıdır. 1.10.2008 sonrasında işe giren sigortalıların ise, çalışma hayatının tümünde ödenen sigorta primlerine bakılarak en fazla hangi statüye göre prim ödenmiş ise o statüye göre emeklilik şartları belirlenmektedir.