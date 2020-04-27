EYT'de yeni sistem önerisi milyonlarca EYT'li için yeniden umutların yeşermesine neden oldu. Emeklilikte yaşa takılanların çalışmaya devam etseler bile maaşlarının düşmemesi için yeni bir sistem kurgulanması önerisinde bulunduğu iddia edildi. Bu arada yaşı beklediği için bir yerde çalışmayan EYT'liler emeklilik işlemlerinde son 7 yıl hesabının nasıl yapıldığı merak ediliyor.
EMEKLİLİKTE SON 7 YIL KURALI NEDİR?
Emeklilikteki 7 yıl kuralı emekliliğine birkaç yıl kalan herkesin dikkat etmesi gereken konudur. Düşünün yıllarca SSK olarak çalıştınız ve emeklilik dilekçesi verdiniz. Ancak, 7 yıl kuralı nedeniyle SSK yerine Bağ-Kur üzerinden emekli oldunuz. Bu durum biraz da Bağ-Kur emeklilik şartlarının diğer sandıklara göre daha zayıf olmasından kaynaklanıyor. Bu nedenle çalışanlar, Bağ-Kur yerine SSK'dan emekli olmayı tercih ediyor.
Örneğin, şartlarını tamamlayan bir vatandaş emeklilik dilekçesi verdiğinde, aylığı ödeyecek kurumun belirlenmesinde, sigortalının emeklilik tarihinden geriye doğru prim veya kesenek ödenerek geçen son yedi yıllık fiili hizmet süresi esas alınıyor. Prim gün sayısı olarak da son 2.520 günlük prime bakılıyor. Yani sigortalının son 7 yıllık fiili hizmet süresi içerisinde en fazla hangi kurumdan hizmeti varsa o kurumdan emekli oluyor. 7 yıllık süre için ödenen 2.520 günlük prim günün yarısı 1.260 prim gün ediyor. Bunun bir fazlası yani 1.261 prim gün hangi sandığa kayıtlı ise o sandık üzerinden emekli olunuyor.
Özetle emeklilikte son yedi yıllık süre baz alınıyor. Eğer son 7 yıllık fiili hizmet (360 x 7 = 2520 gün) süresinde 3,5 yıldan/1260 günden fazla süreli 4/b statüsü varsa emeklilik statüsü de 4/b olacaktır. Aksi durumda ise son 7 yıllık fiili hizmet (360 x 7 = 2520 gün) süresinde son 3,5 yıldan/1260 günden fazla süreli 4/a (SSK) statüsü varsa emeklilik statüsü de 4/a olacaktır. 2008 yılı sonrası işe girişler için ise kural farklıdır. 1.10.2008 sonrasında işe giren sigortalıların ise, çalışma hayatının tümünde ödenen sigorta primlerine bakılarak en fazla hangi statüye göre prim ödenmiş ise o statüye göre emeklilik şartları belirlenmektedir.
2020 YILINDA EYT ÇIKACAK MI?
Toplantıda bir milletvekilinin emeklilik yaşıyla ilgili sıkıntıları dile getirdiği, emeklilikte yaşa takılanların çalışmaya devam etseler bile maaşlarının düşmemesi için yeni bir sistem kurgulanması önerisinde bulunduğu belirtildi.
BAKAN SELÇUK DA ''EYT TABİİ KOLAY BİR KONU DEĞİL'' DEMİŞTİ
EYT hala çözüme kavuşturulmayı bekliyor. EYT'de son durumu yakından takip ediliyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk EYT konusunda yaptığı açıklamada, emekli adaylarını üzmüştü. EYT bekleyenlerin yaş ortalamasının 48 olduğunu belirten Bakan Selçuk, bu yaşta emekli olunamayacağını söyledi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, CNN Türk'te Hakan Çelik'in canlı yayın konuğu oldu. Bakan Selçuk, programda EYT konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk, şunları söyledi: "Bizim tabirimizle, emeklilikte yaşı tutmayanlar. Biz bu kavramı kullanmayı tercih ediyoruz. EYT tabii kolay bir konu değil.